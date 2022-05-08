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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski hakim tutuklandı

08.05.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski hakim tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan eski hakim tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından 1. derece askeri yasak bölgede yakalanarak gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, görevinden ihraç edilmiş hakim T.Ş'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen T.Ş, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Eski hakim T.Ş, üç gün önce güvenlik güçleri tarafından yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanmıştı.

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