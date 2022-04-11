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Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi gözaltına alındı

11.04.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK zanlısı sınırda gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede operasyon düzenledi.

Operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi İ.D. yakalandı.

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