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  4. Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı

04.11.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İpsala ilçesine bağlı Paşaköy beldesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan A.Ö, T.G, T.U ve E.E'yi yakaladı.

FETÖ ile ilişkili oldukları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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fetö Gözaltı Şüpheli

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