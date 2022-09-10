Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince dün Uzunköprü ilçesinden Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları otomobilde yakalanan FETÖ şüphelileri S.Ç, V.Ç, S.Ö, H.B. ve E.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücü O.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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