YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK ve FETÖ üyesi 4 kişi tutuklandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK ve FETÖ üyesi 4 kişi tutuklandı

09.09.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK ve FETÖ üyesi 4 kişi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

Gözaltına alınan FETÖ üyesi E.T, Ü.Y, G.Y. ve İ.E. ile PKK üyesi A.A, K.A, A.C, ve C.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan FETÖ üyesi G.Y, İ.E. ve E.T. ile PKK üyesi A.A. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Ü.Y, K.A, A.C. ve C.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bulgaristan sınırında yakalanan şüphelinin çantasında uyuşturucu bulunduBulgaristan sınırında yakalanan şüphelinin çantasında uyuşturucu bulundu
Ankara'da 3 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin bir kişi daha tutuklandıAnkara'da 3 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin bir kişi daha tutuklandı
Emniyet'ten Bataklık Operasyonu davası tahliyelerine ilişkin açıklama:Emniyet'ten Bataklık Operasyonu davası tahliyelerine ilişkin açıklama:
Anahtar Kelimeler:
fetö pkk terör örgütleri

Edirne Namaz Vakitleri 9 Eylül Cuma

İmsak
05:11
Sabah
06:41
Öğle
13:16
İkindi
16:51
Akşam
19:42
Yatsı
21:05
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü doktor meydan okudu! "Bunların hepsi yalan"

Dünyaca ünlü doktor meydan okudu! "Bunların hepsi yalan"

Gören anlamadı! Marketin ortasında eğildi, iç çamaşırını kokladı

Gören anlamadı! Marketin ortasında eğildi, iç çamaşırını kokladı

Columbia ayakkabı mega indirimde! 3400 TL'ye düştü! Bu fırsat kaçmaz

Columbia ayakkabı mega indirimde! 3400 TL'ye düştü! Bu fırsat kaçmaz

Halk sokağa döküldü! Sarayın önünde manidar şarkı

Halk sokağa döküldü! Sarayın önünde manidar şarkı

İçindekileri bir bilseniz... Zehirden de beter

İçindekileri bir bilseniz... Zehirden de beter

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.