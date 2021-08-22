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Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

22.08.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, yaptıkları çalışma sonrası İpsala ilçesinde 1. derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan A.Ç, M.Ç. ve İ.K'yi yakaladı.

FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınması için İlçe Jandarmama Komutanlığına getirildi.

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