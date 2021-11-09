YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ üyesi 5 kişi yakalandı

Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ üyesi 5 kişi yakalandı

09.11.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ üyesi 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 5 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİki usta yan yanaİki usta yan yana
PARTNER "Bugün aşırı pozitifim" "Bugün aşırı pozitifim"
Adalet Bakanlığınca Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı Sempozyumu düzenlendiAdalet Bakanlığınca Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı Sempozyumu düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
fetö Yunanistan

Ankara Namaz Vakitleri 9 Kasım Salı

İmsak
05:54
Sabah
07:20
Öğle
12:37
İkindi
15:20
Akşam
17:45
Yatsı
19:06

Ankara Nöbetçi Eczaneler 9 Kasım Salı

Anemon Eczanesi
Cankaya
Devran Eczanesi
Cankaya
Duru Eczanesi
Cankaya
Güldal Eczanesi
Cankaya
Uydukent Eczanesi
Cankaya
Zeynep Eczanesi
Cankaya
İrem Aşık Eczanesi
Akyurt
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ankara'da 2 arkadaşını öldüren cinayet zanlısı gözaltına alındı

Ankara'da 2 arkadaşını öldüren cinayet zanlısı gözaltına alındı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bolu'da kağıt yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Bolu'da kağıt yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Antalya'da 30 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Antalya'da 30 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Afyonkarahisar'da otomobile ateş açılması sonucu 4 kişi öldü

Afyonkarahisar'da otomobile ateş açılması sonucu 4 kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.