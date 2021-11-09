Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ üyesi 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 5 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."



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