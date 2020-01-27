Yunanistan'da AEK taraftarları polis aracı yaktı

Yunan medyasına göre, karşılaşmanın ikinci yarısında stadın dışında bulunan AEK taraftarları, polise taş, sopa ve molotof kokteyli ile saldırdı. Polisin de göz yaşartıcı gaz ile karşılık vermesi üzerine gergin anlar yaşandı.
Çıkan olaylarda AEK taraftarlarının, bir polis aracını ateşe verdiği belirtildi. Maç başlamadan önce Yunan polisinin, 11 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.
(AA)
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