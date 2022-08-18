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Yunanistan'ın geri ittiği düzensiz göçmenler yaşadıklarını anlattı:

18.08.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye uyruklu Velit Ömer: - "Oradan bizi almasalar nehrin ortasında biz de ölürdük. Allah Türkiye'den ve Türk askerinden razı olsun. Bizi aldılar ve ölümden kurtardılar" - Suriye uyruklu Rıdvan Hüseyin Sadun: - "Sınırdan geçince bir gün yürüdüm. Ardından Yunan askerleri bizi yakaladı ve hapse aldılar. Durumumuz oldukça kötüydü. Orada 2-3 gündür yemek yemeyen, su içmeyen kişiler vardı"

EDİRNE (AA) - Yunanistan tarafından geri itildikleri Meriç Nehri'ndeki adacıktan Türk askerlerince kurtarılan 107 kişilik grupta bulunan düzensiz göçmenler yaşadıklarını anlattı.

Avrupa'ya gitme umuduyla Meriç Nehri'nden Yunanistan'a geçen düzensiz göçmenler, Yunan güvenlik güçlerince yakalandıktan sonra kamplara götürülüyor.

Kamplardan yasa dışı yollarla Türkiye'ye gönderilen, yanlarında bir erkek cesedi bulunan 107 düzensiz göçmen, 12 Ağustos'ta Türk hudut birliklerince kurtarıldı.

Sağlık kontrollerinin ardından tedavileri yapılan yabancı uyruklular, Göç İdaresi Müdürlüklerine gönderildi.

Edirne Göç İdaresi Müdürlüğünde kalan Suriye uyruklu Velit Ömer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın kötü muamelesine maruz kaldıklarını söyledi.

Meriç Nehri'ni geçtikten sonra Yunan askerleri tarafından yakalandıklarını ve kampa götürüldüklerini anlatan Ömer, "Kampta her uyruktan kadın ve çocuk olmak üzere çok insan vardı. Kampa girerken baygın yatan birini gördük. O adam 4 gündür oradaymış, ne su ne de ekmek vermişler." dedi.

Ömer, Yunan askerlerinin baygın olan düzensiz göçmeni kendilerine taşıttıklarını ve ardından nehirdeki bir adacığa bırakıldıklarını ifade etti.

- "Oradan bizi almasalar nehrin ortasında ölürdük"

Türkiye'nin kendilerine yardım eli uzattığını dile getiren Ömer, şunları kaydetti:

"Nehrin ortasına bıraktılar bizi. O adam arabadan getirirken ölmüştü. Türk askeri bizi orada buldu. Oradan bizi almasalar nehrin ortasında biz de ölürdük. Allah Türkiye'den ve Türk askerinden razı olsun. Bizi aldılar ve ölümden kurtardılar. Bizi buraya getirip yemek ve su verdiler. Hasta olanları tedavi ettiler, ilaç verdiler bize. Rahmetli olan darp edilmişti. İnsanlar bayağı dövülmüştü, kar maskesi giyen kişiler işkence yapıyor."

Rıdvan Hüseyin Sadun ise Yunanistan tarafındaki kamplarda yemek ve suya ulaşmakta zorlandıklarına dikkati çekti.

Türk askerlerine teşekkür eden Sadun, "Sınırdan geçince bir gün yürüdüm. Ardından Yunan askerleri bizi yakaladı ve hapse aldılar. Durumumuz oldukça kötüydü. Orada 2-3 gündür yemek yemeyen, su içmeyen kişiler vardı. Sabahtan akşama kadar kaldıktan sonra bizi nehre götürdüler ve nehrin ortasına bıraktılar. Sonra Türk askeri bizi kurtardı." bilgisini paylaştı.

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Yunanistan kurtarma türk askeri

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