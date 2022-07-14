Yünsa sonbahar-kış 2023-2024 koleksiyonunu Paris'te tanıttı

İSTANBUL (AA) - Yünsa, sonbahar-kış 2023-2024 koleksiyonunu Paris'te düzenlenen Premiere Vision Tekstil Fuarı'nda tanıttı.

Yünsa açıklamasına göre, şirketin 2023-2024 dönemine ilişkin sonbahar ve kış koleksiyonu fuara katılan onlarca uluslararası markanın beğenisini kazandı.

Desenlerin doğanın canlılığını yansıttığı ve dünyanın yüzeylerinden ilham aldığı koleksiyonda, erkek, kadın ve premium kumaşlar yer aldı.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, kaliteyi ve sürdürülebilirliği öncelik edinerek ortaya çıkardıkları koleksiyonlarla her zaman modayı ve trendi en doğru şekilde yansıtarak iş ortaklarına sunduklarını bildirdi.

Yeni koleksiyonlarını da bu bakış açısıyla hazırladıklarını aktaran Sürmegöz, şu açıklamalarda bulundu:

"Kadın koleksiyonumuzda; 3D görünümlü zengin armürlerden oluşan akışkan krep elbiselikler, maskulen twiller, kış aylarının vazgeçilmezi olan yumuşak dokulu strayhgarnlar ve tüvit ceketliklerin yanı sıra fırçalı yüzeylerden oluşan palto ve kabanlıklarımıza kadar geniş bir konsept sunuyoruz.

Koleksiyonumuzda ayrıca rahat görünümün ön planda olduğu farklı yüzeylerden oluşan elastikiyeti yüksek kumaşlar ile yeni geliştirdiğimiz dry touch finishler oldukça ilgi görüyor. Naturel bej ve vizonlarla başlayan, devamında kahvenin, yeşilin, turuncunun, pembenin ve morun ön plana çıktığı çok başarılı bir koleksiyon hazırladık."

- Erkeklere kış aylarında şıklık

Sürmegöz, bu koleksiyonda Yünsa erkeğinin iyi bir klasikçi ve aynı zamanda da konforundan ödün vermeyen smart ama casual bir gardıroba sahip olduğunun altını çizdiklerini belirterek, erkeklere yönelik koleksiyondaki yeniliklere ilişkin detaylı bilgiler verdi.

Sürmegöz, "Koleksiyonun genelinde ise naturel renklerden kahve tonları ve yeşile uzanan bir palet hakimiyeti var." ifadesini kullandı.

Yünsa'nın premium koleksiyonundan bahseden Sürmegöz, şu bilgileri verdi:

"Premium koleksiyonumuzu diğer koleksiyonlarımızdan ayıran en önemli özellik, oldukça ince mikron yünlerden ve tamamen doğal elyaflardan oluşan ürünlerimizi içeriyor olmasıdır.

Bu koleksiyonda, fine micron yünler, cashmere, alpaca ve ipeklerden oluşan zengin bir ürün çeşitliğine sahibiz. Klasikte 150’S, 140’S ve 130’S kumaşlarımız desenleri ve finishleriyle oldukça beğeni topluyor. Ayrıca yıkanabilir yüksek elastikiyetli konforlu kumaşlarımız bu grupta öne çıkıyor. Premium erkeği klasiğin yanı sıra, casual line içeriğine de sahip."

Sürmegöz, casual ceketliklerin, gömleklik kumaşların, performans kumaşların ve çift katlı paltoluk kumaşların sezonun favorileri arasında olduğunu bildirdi.

