Yünsa'dan yılın ilk yarısında 117 milyon liralık net kâr

İSTANBUL (AA) - Yünsa'nın ilk 6 ayda cirosu 478 milyon TL’ye, net kârı ise 117 milyon TL’ye ulaştı.

Yünsa açıklamasına göre, şirketin 2022 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlandı.

Yılın ikinci çeyreğinde 252 milyon TL satış hasılatı açıklayan Yünsa, ciro bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 425, bir önceki çeyreğe göre yüzde 12 büyüdü. Yünsa, ikinci çeyrekte 62 milyon TL net kâr elde etti.

Yılın ikinci çeyreğinde 83 milyon TL FAVÖK rakamına ulaşan şirketin FAVÖK marjı ise yüzde 33 oldu. Yünsa, sergilediği başarılı finansal performansla 2022’nin ilk yarısında cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre 5 kat arttırarak 478 milyon TL’ye çıkarırken, net kârı ise 117 milyon TL’ye ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, büyük hedeflerle başladıkları 2022 yılının ilk 6 ayında oldukça başarılı bir performans sergilediklerini belirtti.

Sürmegöz, şirketin büyük potansiyelini göstermeye başladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sene başında, 2022 yılı için 1 milyar TL ciro, 100 milyon TL’nin üzerinde net kâr hedefi açıklamıştık. İlk 6 ay performansımızı değerlendirdiğimizde, 478 milyon TL ciro ile hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Net kârda ise, 117 milyon TL ile yıl sonu hedefimizi yılın ilk yarısında aşmayı başardık.

Üretim maliyetlerimizin azaltılmasına yönelik başarılı çalışmalarımızın ve aldığımız tasarruf aksiyonlarının olumlu etkileri, etkin işletme sermayesi yönetimi, finansman maliyetlerinin iyi yönetilmesi ve döviz kurundaki artış ile 2022 yılı net kâr hedefimizi 200 milyon TL olarak güncelledik."

Diğer yandan, yılın ikinci çeyreğinde, satış ve pazarlama ekibinin etkin ve başarılı çalışmaları neticesinde satış miktarını da geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat artırdıklarını belirten Sürmegöz, "Çalışma arkadaşlarımın Yünsa’nın potansiyeline olan yüksek inancı ve paydaşlarımızın şirketimize karşı her geçen gün artan güveninden oldukça memnunum." ifadelerini kullandı.

Sürmegöz, yılın ilk günlerinde açıkladıkları yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini aktararak, "Üretim ve satış hacmimizi artırmak için çeşitli yatırımlar yapıyoruz. Öncelikli olarak, boyahane yatırımımızla başladık. Şimdi de dokuma tezgahlarımızı yeniliyoruz. Kapasitemizi artıracak bu tezgâhları yıl sonunda devreye alacağız. Önümüzdeki dönemlerde de yenilikçi, verimliliğimizi artıran ve sürdürülebilirlik stratejimize hizmet eden yatırım ve projeler gündemimizin ilk sıralarında olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

