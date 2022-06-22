Yunus Akgün'e 10 katı maaş verdiler! Galatasaray'da Okan Buruk hızlı başladı...

Galatasaray'da Yunus Akgün'e yeni sözleşme imzalatılacak... Adana Demirspor'da kiralık olarak geçirdiği sezonda lige damga vuran Yunus Akgün, sarı kırmızılı takıma geri döndü. Okan Buruk'un teknik direktörlüğe getirilmesi sonrası önemi daha da artan 21 yaşındaki oyuncu için Buruk, yeni sözleşme talebinde bulundu.

YUNUS AKGÜN'E ZAMLI SÖZLEŞME

İtalyan takımlarının radarında olan ve son olarak Sassuolo'nun talip olduğu Milli futbolcu için yönetim harekete geçti. 2024 yılında bitecek olan sözleşmesi uzatılacak olan Yunus Akgün'ün aylık 80 bin TL kazandığı maaşına da 10 katı zam yapılması kararı alındı.

Okan Buruk idaresinde takımın vazgeçilmezlerinden biri olması beklenen Yunus Akgün için yönetim, zamlı sözleşmenin yanı sıra astronomik bir serbest kalma maddesi de eklemeyi düşünüyor.

