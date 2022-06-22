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Yunus Akgün'e 10 katı maaş verdiler! Galatasaray'da Okan Buruk hızlı başladı...

22.06.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla harikalar yaratan Yunus Akgün, Galatasaray'a döndü. Takımın başına geçmesi beklenen Okan Buruk'un da talebiyle kadroda tutulacak genç oyuncunun maaşına zam yapılacak. 21 yaşındaki Yunus Akgün'ü 11'de oynatmayı planlayan tecrübeli çalıştırıcı, yönetimle yaptığı toplantıda genç oyuncuyla ilgili kararını sarı-kırmızılılara aktardı.

Yunus Akgün'e 10 katı maaş verdiler! Galatasaray'da Okan Buruk hızlı başladı...
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Galatasaray'da Yunus Akgün'e yeni sözleşme imzalatılacak... Adana Demirspor'da kiralık olarak geçirdiği sezonda lige damga vuran Yunus Akgün, sarı kırmızılı takıma geri döndü. Okan Buruk'un teknik direktörlüğe getirilmesi sonrası önemi daha da artan 21 yaşındaki oyuncu için Buruk, yeni sözleşme talebinde bulundu.

YUNUS AKGÜN'E ZAMLI SÖZLEŞME

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İtalyan takımlarının radarında olan ve son olarak Sassuolo'nun talip olduğu Milli futbolcu için yönetim harekete geçti. 2024 yılında bitecek olan sözleşmesi uzatılacak olan Yunus Akgün'ün aylık 80 bin TL kazandığı maaşına da 10 katı zam yapılması kararı alındı.

Okan Buruk idaresinde takımın vazgeçilmezlerinden biri olması beklenen Yunus Akgün için yönetim, zamlı sözleşmenin yanı sıra astronomik bir serbest kalma maddesi de eklemeyi düşünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Galatasaray Futbol Kulübü
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