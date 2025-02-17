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Yunus Akgün'ün sözleşmesinde bulunan madde Galatasaray yönetimini korkuttu! Oyuncunun aklı karışırsa sudan ucuza gidebilir...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.02.2025 11:50
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Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle yaklaşık 15 gündür sahalardan uzak kalan Yunus Akgün'ün sözleşmesindeki madde ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı yönetimin sözleşmesini uzatıp zam yapmak istediği milli oyuncuyla pazarlıklar başladı.

Yunus Akgün'ün sözleşmesinde bulunan madde Galatasaray yönetimini korkuttu! Oyuncunun aklı karışırsa sudan ucuza gidebilir...
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da 17 milyon TL ile as kadronun en az kazanan ismi olan Yunus Akgün'ün ücretine zam yapılmasına karar verilmişti. Sözleşme görüşmelerine yaklaşık 1 ay önce başlayan sarı-kırmızılılar henüz orta yolu bulamadı.

2 MİLYON EURO TEKLİF EDİLECEK

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Barış Alper gibi Yunus'un maaşı da 2 milyon Euro seviyesine çekmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, Yunus Akgün'ün 2.5 milyon Euro istemesi nedeniyle henüz sözleşmeyi imzalayamadı. Pazarlıkların devam ettiği öğrenilirken, 2026 yılında bitecek sözleşmesi 4 yıllığına uzayacak.

SÖZLEŞMESİNDE KORKUTAN MADDE

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Henüz yeni sözleşme konusunda anlaşılamayan Yunus Akgün'ün mevcut sözleşmesinde yer alan madde ortaya çıktı. Sezon sonu için geçerliliği devam eden 11 milyon Euro serbest kalma bedeli olan Yunus Akgün için şimdiden Avrupa kulüpleri sıraya girmiş durumda. Galatasaray yönetimi oyuncunun kafası karışmadan bir an evvel yeni sözleşme imzalayıp bu maddeyi kaldırmak istiyor.

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