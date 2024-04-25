Yunus Emre eşi Beria'dan mesaj var! Yorumlar gecikmedi: "Aleyna'ya gözdağı yok mu?"

Survivor All Star'ın en çok ceza alan yarışmacısı Yunus Emre, iletişim ödülünü kazandıktan sonra ailesinden gelen videolu mesajları dinledi. Eşi Beria'nın videosunu izlerken Yunus Emre'nin yüzündeki küçücük değişim bile sosyal medyada hemen gündem oldu.

Yunus Emre'nin o halini görenler "Zorla dinliyorsan göz kırp" yorumlarında bulundu.

Yunus Emre'ye "Güllerin gülü" diyen Beria'nın Yunus Emre'ye bol bol "Seni seviyorum" demesi de dikkat çekti.



Yunus Emre ise bu kadar çok aşk mesajından sonra "Artık anladım" diyerek güldü. Survivor seyircileri ise Beria'dan gelen bir "Uzak dur" mesajı bekledi.

Hal böyle olunca da yorumlar gecikmedi. Sosyal medyada "Yok mu Aleyna'ya gözdağı", "Aleyna mesajı bekledim", "Yunus Emre resmen sus dedi", "Yunus Emre eşinden sıkıldı resmen" yorumları geldi.





