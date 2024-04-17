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  4. Columbia ürünlerinde %50'ye varan indirimler başladı! "Columbia her zaman bir numara!"

Columbia ürünlerinde %50'ye varan indirimler başladı! "Columbia her zaman bir numara!"

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
17.04.2024 16:10
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Columbia'nın eski ve yeni sezon ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar başladı. Kalitesiyle adından sıkça söz ettiren, çok satanlar listesinde zirvede yer alan Columbia ürünlerindeki %50'ye varan indirimleri keşfetmek için acele edin. Detaylar içeriğimizde...

Columbia ürünlerinde %50'ye varan indirimler başladı! "Columbia her zaman bir numara!"

Doğayla iç içe olmayı sevenlerin, sportif aktivitelerden hoşlananların favori markası Columbia; kaliteli, fonksiyonel ve yüksek performanslı ürünleriyle tanınıyor. Outdoor aktivitelerden günlük kullanıma kadar geniş bir yelpazede tercih edilen Columbia ürünleri kullanıcılarından her zaman tam not almayı başarıyor. Siz de outdoor ve spor giyimde kaliteden yanaysanız Columbia ile konfora, rahatlığa adım atmak isterseniz Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ürünlere bir göz atabilirsiniz. Çok satan ayakkabılardan yağmurluklara, polarlardan pantolonlara hepsi bu içeriğimizde, işte detaylar!

Columbia ürünlerindeki indirimlerin tamamını görmek için buraya tıklayın.

1. Columbia Peakfreak Nomad Waterproof Erkek Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-04-17T145333.382

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürünü abime hediye olarak aldım. İkimiz de çok uzun boyluyuz ve ayak numaramız da doğal olarak büyük. Ayağımız ince ve uzun olduğundan rahat ayakkabı bulmak bizler için zulüm olmuştur. Abim bu ayakkabının giydiği en rahat ayakkabılardan olduğunu söyledi. Çok mutlu oldum. Tavsiye ederim."

  • "Fiyatına değiyor, Almanya'dan kısa sürede tarafıma ulaştı. Türkiye'deki fiyatından çok daha uyguna bize bu fırsatı sunduğu için Amazon'a teşekkür ediyorum."
Ürünü İncele

2. Columbia Erkek Watertight II Ceket

Adsız tasarım - 2024-04-17T145527.227

Kullanıcılar ne diyor?

  • "1 sene boyunca kullanım yapmış biri olarak yorum yapmam gerekir ise artı yönleri; ürün cidden çok hafif, su itme özelliği çok iyi, fileli olması hava almasını kolaylaştırıyor, iç cebin içine ürünü koyabiliyorsunuz.Eksi olarak ise; sürekli fermuar takılıyor ve aşırı uğraştırıyor. Ürün mevsimlik bir ürün, 11-12 derece ve üstü havalarda giyilebilir."

  • "Kesinlikle çok kaliteli yağmurlu ve rüzgarlı havalarda giyilebilir. Çok soğuk havada tercih ederseniz içinize kalın kazak giymenizi tavsiye ederim."
Ürünü İncele

3. Columbia Trailstorm Waterproof Kadın Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-04-17T145737.332

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok rahat. Tam numara."

  • "Eşime aldım severek giyiyor. Güzel görünüyor rahat."
Ürünü İncele

4. Columbia Pouring Adventure II Ceket

Adsız tasarım - 2024-04-17T145923.408

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Rüzgarlık olarak harika"

  • "Severek giyiyorum, herkese tavsiye ediyorum."
Ürünü İncele

5. Columbia Kadın Tam Bacak Aruba Pantolonu

Adsız tasarım - 2024-04-17T150118.679

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok kaliteli ve çok rahat, bir beden büyük alınabilir."

  • "Süper, iyi görünüyorum içinde. Sevdim."
Ürünü İncele

6. Columbia Kadın Benton Springs Tam Fermuar Polar Ceket

Adsız tasarım - 2024-04-17T150330.283

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu ceketi gerçekten seviyorum. Kalitesi iyi ve çok yumuşak hissettiriyor."

  • "Columbia Polar Fleece ceketlerini çok seviyorum. İyi uyuyorlar, iyi görünüyorlar, sıcak ve rahattırlar ve gerçekten iyi giyiliyorlar. Bende 10 tane var ve eskileri yenileri kadar iyi görünüyor. Koleksiyonumu doldurmak için birkaç renk daha almayı planlıyorum."
Ürünü İncele

7. Columbia Erkek Passo Alto III Heat Dış Mekan Termal Pantolon

Adsız tasarım - 2024-04-17T154540.203

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Columbia'nın çok güzel Omni-Heat özellikli pantolonu arka cebi olmamasi tek eksi yönü benim için ancak onada alıştım çok iyi bir ürün tavsiye ederim."

  • "Isı kaybını çok azaltan bir teknolojisi var. Bunu da kalın bir kumaş yapısına gerek kalmadan sağlıyor. Kesimini de çok beğendim."
Ürünü İncele

8. Columbia Bayan Splash A Little™ Ii Su Geçirmez Ceket

Adsız tasarım - 2024-04-17T154756.391

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Renk çok güzel,tam baharda giymek için ideal, hafif, su geçirmez, kullanışlı"

  • "Ürün çok güzel oldu harika. Üzerinizde olduğu zaman çok dikkat çekiyor. Columbia her zaman 1 numara."
Ürünü İncele

9. Columbia Fast Trek Fleece Vest Erkek Polar Yelek

Adsız tasarım - 2024-04-17T155009.293

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Süper bir ürün düşünmeden alın derim."

  • "Hafif ve rahat."
Ürünü İncele

10. Columbia Erkek Rapid Rivers Baskılı Kısa Kollu Gömlek

Adsız tasarım - 2024-04-17T155139.291

Kullanıcılar ne diyor?

  • Bunu oğluma hediye olarak aldım. Onun üzerinde harika görünüyor."

  • "Columbia değişmez, kalite ve kumaş, renkleri. Harika giysi şiddetle tavsiye edilir."
Ürünü İncele

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