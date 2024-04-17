Columbia ürünlerinde %50'ye varan indirimler başladı! "Columbia her zaman bir numara!"

Doğayla iç içe olmayı sevenlerin, sportif aktivitelerden hoşlananların favori markası Columbia; kaliteli, fonksiyonel ve yüksek performanslı ürünleriyle tanınıyor. Outdoor aktivitelerden günlük kullanıma kadar geniş bir yelpazede tercih edilen Columbia ürünleri kullanıcılarından her zaman tam not almayı başarıyor. Siz de outdoor ve spor giyimde kaliteden yanaysanız Columbia ile konfora, rahatlığa adım atmak isterseniz Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ürünlere bir göz atabilirsiniz. Çok satan ayakkabılardan yağmurluklara, polarlardan pantolonlara hepsi bu içeriğimizde, işte detaylar!
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Kullanıcılar ne diyor?
"Ürünü abime hediye olarak aldım. İkimiz de çok uzun boyluyuz ve ayak numaramız da doğal olarak büyük. Ayağımız ince ve uzun olduğundan rahat ayakkabı bulmak bizler için zulüm olmuştur. Abim bu ayakkabının giydiği en rahat ayakkabılardan olduğunu söyledi. Çok mutlu oldum. Tavsiye ederim."
Kullanıcılar ne diyor?
"1 sene boyunca kullanım yapmış biri olarak yorum yapmam gerekir ise artı yönleri; ürün cidden çok hafif, su itme özelliği çok iyi, fileli olması hava almasını kolaylaştırıyor, iç cebin içine ürünü koyabiliyorsunuz.Eksi olarak ise; sürekli fermuar takılıyor ve aşırı uğraştırıyor. Ürün mevsimlik bir ürün, 11-12 derece ve üstü havalarda giyilebilir."
Kullanıcılar ne diyor?
"Çok rahat. Tam numara."
Kullanıcılar ne diyor?
"Rüzgarlık olarak harika"
Kullanıcılar ne diyor?
"Çok kaliteli ve çok rahat, bir beden büyük alınabilir."
Kullanıcılar ne diyor?
"Bu ceketi gerçekten seviyorum. Kalitesi iyi ve çok yumuşak hissettiriyor."
Kullanıcılar ne diyor?
"Columbia'nın çok güzel Omni-Heat özellikli pantolonu arka cebi olmamasi tek eksi yönü benim için ancak onada alıştım çok iyi bir ürün tavsiye ederim."
Kullanıcılar ne diyor?
"Renk çok güzel,tam baharda giymek için ideal, hafif, su geçirmez, kullanışlı"
Kullanıcılar ne diyor?
"Süper bir ürün düşünmeden alın derim."
Kullanıcılar ne diyor?
Bunu oğluma hediye olarak aldım. Onun üzerinde harika görünüyor."
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