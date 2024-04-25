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Survivor'da Berna ve Aleyna arasında büyük mücadele! Kavga çıktı, o söz elenen ismi çıldırttı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.04.2024 07:06
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Survivor All Star'da eleme adayları Berna, Damla Can, Merve ve Aleyna'ydı. Yarışmanın en güçlü kadınları arasında yer alan dört isimden Berna ve Aleyna düelloda kapıştı. Yenilen Berna Aleyna'nın sözü karşısında kendini tutamadı ve ortalık karıştı.

Survivor'da Berna ve Aleyna arasında büyük mücadele! Kavga çıktı, o söz elenen ismi çıldırttı

Survivor All Star'da stresli ve mücadele dolu günler sürüyor. Damla Can ve Merve Aydın'ın ilk turlarda eleme adayı olmaktan kurtulmasıyla birlikte final düellosuna kalan isimler Aleyna ve Berna oldu.

Aleyna ve Berna'nın düellosunda Aleyna yarışmayı önde bitirdi ve elenmekten kurtuldu. Aleyna yenince "En sevmediğine hazmedilerek yenilmek nasıl bir duygu?" deyince Berna çok sinirlendi.

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Berna "Seni sevmiyorum sevmek zorunda değilim" deyince Aleyna ise "Kes" diye yanıt verdi ve kavga alevlendi. Aleyna "Sen çok saygısızsın" dedi ve ikili birbirinin üzerine yürüdü.

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Berna Aleyna'yı itti ve Aleyna yere düştü. Ayağa kalkan Aleyna'yı ise Yunus Emre ve diğer yarışmacılar zor tuttu.

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Berna Yunus Emre'nin kendisini tutmasından da rahatsız oldu ve Yunus Emre'ye de tepki gösterdi.

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