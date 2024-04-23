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Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, yazı yeni kıyafetlerin enerjisiyle karşılayın

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
23.04.2024 11:42
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Her zaman şık, havalı ve tarz görünmek isteyenleri buraya alalım! Ünlü moda markalarının sezon ürünlerinde %50'ye varan indirimler başladı. New Balance, Crocs, Puma, Under Armour, Camper, Columbia ve daha pek çok markadaki indirimleri görmek ve tarzınıza yeni bir soluk getirmek isterseniz, detaylar yazımızda!

Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, yazı yeni kıyafetlerin enerjisiyle karşılayın

Havaların ısınmasıyla gardıroplarımızdaki kışlıkların yerini baharlık, yazlık kıyafetler almaya başladı. Yazlıklar dolaplara yerleştirilirken de yeni sezon eksikleri birden ortaya çıktı. Yazı; yeni kıyafetlerin tazeliği, enerjisiyle karşılamak isterseniz ünlü moda markalarındaki indirimlerden faydalanarak ihtiyaç duyduğunuz giyim ürünlerini alabilir, bütçenizi koruyabilirsiniz. Sizin için haftanın moda fırsatlarını bu içeriğimizde bir araya getirdik. İşte detaylar!

1. New Balance ayakkabılarda sepette %20 indirim sizi bekliyor

Adsız tasarım - 2024-03-06T142629.223

Rahatlık, performans ve stilin birleştiği ürünleriyle tanınan New Balance markasının özellikle ayakkabıları çok seviliyor. Ayak sağlığına önem veren teknolojilerle desteklenen ve ayaklara rahatlık ve konfor sağlayan ayakkabılar şık ve fonksiyonel tasarımlarıyla öne çıkıyor. Sporcu performansını destekleyen ürünler sunan ve fonksiyonel kumaşlar kullanan marka ENCAP ve FRESH FOAM gibi kendi orta taban teknolojilerine sahip.

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2. Crocs terliklerde sepette %20 indirimli

Adsız tasarım - 2024-03-06T094701.614

Son yılların en meşhur terliği nedir sorusuna, pek çok kişiden Crocs yanıtı almak muhtemel! Kısa sürede yediden yetmişe, rahatlığıyla herkesin favorisi haline gelen Crocs terlikler, yumuşak ve esnek malzemelerden yapıldığı için ayakları çok rahat hissettiriyor. Özellikle uzun süre ayakta duran veya yürüyüş yapan kişilerin ilk tercihi arasında yer alıyor.Sağlam yapıları sayesinde uzun yıllar yıpranmadan, bozulmadan kullanıcısına eşlik eden bu terlikler hafif olduğu için de seyahatlerde, yolculuklarda kolayca taşınabiliyor. Siz de Crocs rahatlığıyla tanışmak ya da sevdiklerinizi tanıştırmak isterseniz kısa süreliğine indirimde olan modelleri incelemeye ne dersiniz?

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3. Levi's'ta indirimlere ek sepette %20 az öde kampanyası

Adsız tasarım - 2024-02-05T145138.102

En popüler denim markası olan Levi's, yüksek kaliteli giyim ürünleriyle öne çıkıyor. Markanın en ikonik ürünlerini jeanleri oluşturuyor. Moda ve tarz konusunda her zaman bir öncü olan marka; klasik kesimleri, skinny fit, bootcut, straight leg ve daha fazlası gibi farklı stilleriyle her yaşa, tarza ve beğeniye uygun ürünler sunuyor. Levi's, enim giyimde kalite, stil ve dayanıklılık arayan birçok kişi tarafından tercih edilen ikonik bir marka olarak kabul ediliyor.

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4. Columbia'da sezon sonu indirimleri devam ediyor

Adsız tasarım - 2024-03-11T122500.903

Outdoor severlerin bir numarası olan Columbia ürünleri, doğadaki en zorlu koşullarda üstün performans sunarak kullanıcılarından tam not almayı başarıyor. Rüzgarda üşümeden, yağmurda ve karda ıslanmadan hareket etmenizi sağlayan Columbia ürünleri,kışın en çok satan giyim ürünleri arasında yer alıyor. Soğuk havada dışarıda geçirdiğiniz her anı dert olmaktan çıkaran Columbia ürünleri, outdoor severler başta olmak üzere şehir hayatını deneyimleyenler için de olmazsa olmaz. Kışın en iyi korumayı sağlayan bir monta, bota ya da polara ihtiyacınız varsa Columbia indirimlerini kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

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5. Camper ayakkabılarda sepette %15 indirim

Adsız tasarım - 2024-03-01T173139.802

Rahatlık, konfor, yüksek kalite ve tarzı bir araya getiren Camper markası, bir ayakkabıda arayabileceğiniz tüm özellikleri sunuyor. Her beğeniye uygun modelleriyle yıllardır kullanıcıların gönlünde taht kuran marka, her adımda özgür hissetmek, rahatlıkla kavuşmak isteyenlerin vazgeçilmezi oluyor. Kısa süreliğine eşsiz indirimlerle satışta olan Camper modellerini keşfetmeye ne dersiniz?

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6. Sporda, seyahatte vazgeçilmeziniz olacak Under Armour çantaların fiyatları en dipte

Adsız tasarım - 2024-04-23T111931.400

Spor aktiviteleri tasarlanan Under Armour çantalar; suya dayanıklı, hafif ve ergonomik tasarıma sahip olmasıyla öne çıkıyor. Omuz askıları ve sırt kısmı destekli olan bu çantaların kullanımı son derece rahat. Her beğeniye ve ihtiyaca yönelik pek çok modeli bulunan Under Armour çantalar; okulda, işte, seyahatte, sporda ya da alışverişte kullanıma uygun.

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7. Spor giyimde kalite arayanlar Puma ürünlerindeki indirimleri kaçırmayın

Adsız tasarım - 2024-01-20T123313.996

Dünya çapında yenilikçi ve stil sahibi ürünleriyle tanınan Puma, spor modasından hoşlananların ilk tercih ettiği markalar arasında yer alıyor. Yıllardır spor giyim deyince akla gelen ilk markalardan olan Puma, birbirinden havalı ve performans odaklı ayakkabılarıyla spor modasına yön verdiği kadar sokak modasında da yeni trendlerin ortaya çıkmasını sağlıyor.

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8. Defacto'da 500 TL alışverişe sepette %10 indirim başladı

Adsız tasarım - 2024-04-23T111817.631

Geniş ürün yelpazesine sahip Defacto, hem günlük kullanıma uygun rahat kıyafetleri hem de daha şık ve trend parçalarıyla öne çıkıyor. Kullanıcılar arasında uygun fiyatlı ve fiyat performans ürünler sunan bir marka olarak tanınan Defacto; pantolonlar, gömlekler, tişörtler, elbiseler, montlar, ceketler, ayakkabılar, aksesuarlar ve daha birçok ürüne koleksiyonunda yer veriyor.

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9. Eastpak kalitesiyle tanışmanın tam zamanı! En sevilen modeller indirime girdi

Adsız tasarım - 2024-04-23T112124.618

Eastpak, sırt çantalar genellikle gençler ve seyahat tutkunları tarafından tercih edilir. Suya dayanıklı, ergonomik ve kaliteli malzemelerden yapılan Eastpak çantaların geniş iç hacimleri ve farklı bölmeleri ile organizasyonu kolaylaştırır. Çeşitli renk, desen ve tasarım seçenekleri sunan markanın çantaları genellikle uzun ömürlü ve dayanıklı olmalarıyla da bilinir.

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10. Giy ve çık rahatlığı sunan Champion spor giyim ürünleri de indirimde

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Sporcular ve spor tutkunları için performans ve rahatlık sağlayan giyim ürünleriyle tanınan Champion özellikle sweatshirt, tişört, eşofman altı ve üstü gibi spor giyim kategorilerinde öne çıkar. Markanın ürünleri, kaliteli kumaşlar kullanılarak üretilir ve rahat bir kesime sahiptir. Aynı zamanda, sweatshirt ve tişörtlerde tanınmış "C" logo tasarımı markayı ayırt edici kılar. Champion, spor giyimde popüler olan retro tarzını da yansıtan ürünlere sahiptir. 90'lı yılların sokak modası ve hip-hop kültürünün etkilerini içeren tasarımlarıyla dikkat çeker. Bu tarz, gençler arasında da özellikle popülerdir.

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Bu içerik 23 Nisan 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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