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Yunus Emre Eskişehir'de kabri başında anıldı

27.09.2021 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunus Emre Eskişehir'de kabri başında anıldı

Yunus Emre Eskişehir'de kabri başında anıldı

ESKİŞEHİR (AA) - İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, "2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı" etkinlikleri kapsamında anma programı düzenlendi.

Yunus Emre Mezar ve Külliyesi'nin bulunduğu yerleşkede düzenlenen programa katılan Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, UNESCO'nun, vefatının 700'üncü yılı nedeniyle 2021'i "Yunus Emre'yi Anma Yılı" ilan ettiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile de 2021'in "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edildiğini aktaran Ok, "Biz de farklı bir etkinlikle kutlamak istedik. Süper Lig takımlarımızdan Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Göztepe, Hatayspor, Adanademirspor'un yanı sıra Eskişehirspor ve Milli Takım bizlere forma desteği sağladılar. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Eskişehir İl Müdürlüğünde staj yapan 70 öğrenci arkadaşımız üzerlerine giydikleri takım formaları ile buradalar. Bunun yanı sıra üniversitelerde eğitim gören uluslararası öğrenciler hepsi bir aradalar. Manevi bir kardeşlik atmosferini burada hep birlikte yaşayıp, etkinlik düzenliyoruz." dedi.

Eskişehir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılan organizasyona, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız, yabancı öğrenciler ve diğer ilgililer katıldı.

Etkinliğe katılanlar programın son bölümünde Yunus Emre'nin "Gelin tanış olalım işi kolay kılalım, sevelim sevilelim dünya kimseye kalmaz" dizelerini seslendirdi.

Katılımcılar, Yunus Emre'nin kabrini ziyaret ederek dua etti.

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