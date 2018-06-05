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Yunus Mallı'dan Galatasaray açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.06.2018 22:31 | Son Güncelleme

A Milli Takımın Rusya ile 1-1 berabere kaldığı maçta tek golümüzü atan Yunus Mallı, Dünya Kupası'na gidememelerinin kendi suçları olduğunu söyledi. İsminin Galatasaray ile anılmasını da değerlendiren Yunus Mallı, "Bizimle irtibata geçen kimse olmadı" dedi

Yunus Mallı'dan Galatasaray açıklaması

Rusya ile oynanan maçta Milli Takım formasıyla ilk golünü atan Yunus Mallı, karşılaşma sonrası soruları yanıtladı.

Milli Takım'da forma giymenin bir onur olduğunu söyleyen Mallı, "Maçın başlarında Rus takımı fena oynamadı, bayağı zorlandık. İkinci yarı daha iyiydik. Topu kendi alanımızda tutmayı başardık. Önde birkaç pozisyon bulduk. Benim de gol atmam güzel oldu. Milli Takım ile ilk golüm oldu. Zaten Milli formayı giymek bir onur. İnşallah devamı gelir" dedi.

Dünya Kupası'nda olamadıkları için üzgün olduklarını belirten 26 yaşındaki futbolcu, "Tüm ülke olarak burada olmamamız çok üzücü. Bizim suçumuz. Yeni bir yapılanma için yeni bir takım oluşturuyoruz. İnşallah Türkiye, sonraki turnuvalara katılacaktır" diye konuştu.

GALATASARAY SÖZLERİ
Basında isminin Galatasaray ile anılmasını da değerlendiren orta saha oyuncu,u "Haberleri ben de duydum; ama bizimle irtibata geçen olmadı. Şu an söyleyecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

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