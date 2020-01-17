Yunus Mallı, Union Berlin’e kiralandı

Bu sezon Wolfsburg'da sadece iki maçta 50 dakika görev alabilen milli futbolcu Yunus Mallı'nın yeni adresi belli oldu. Adı Süper Lig ekipleriyle de anılan 27 yaşındaki futbolcu, sezonun geri kalanı için Union Berlin takımına kiralandı.
Wolfsburg, ligin ilk yarısını 24 puanla 9. sırada tamamlarken, Union Berlin ise elde ettiği 20 puanla 11. sırada yer alıyor. Yunus, ayrıca 25 kez A Milli Futbol Takımı formasını giymiş, 1 de gol kaydetmişti.
(İHA)
Beşiktaş'ta Avcı krizi
'Herkes kendi muhasebesini tutsun'
Fenerbahçe'de sürpriz görüşme
Ara transferde bir bomba daha patladı
Arda Turan'dan G.Saray bombası
Hüseyin Çimşir galibiyeti değerlendirdi
Fenerbahçe Barcelona'ya diş geçiremedi
İnter'den 2 büyük transfer birden
İtalya Ronaldo ve Merih Demiral'ı konuşuyor!
G.Saray bir transferi daha duyurdu
Arda Turan kıta değiştiriyor!
Ünlü futbolcunun sevgilisi 17 yaşında çıktı!
Terim 'tamam' derse transfer bitecek
Gece yarısı flaş transfer!
Abdullah Avcı'dan yayıncı kuruluşa sert tepki
'Kanserli hastaya morfin verme devri bitti'
Onazi imzayı attı