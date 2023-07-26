Önleyici güvenlik hizmetleri kalitesinin arttırılması, olaylara daha etkin ve hızlı müdahale etmek amacıyla Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan ‘Yunus Timleri, suçlu ve suç unsurlarına geçit vermiyor.Yunus Timleri, olaylara hızlı ve etkili bir şekilde müdahalede bulunarak ilçedeki huzurun ve asayişin sağlanması noktasına önemli bir görev üstleniyor. Özellikle polis araçlarının giremediği park ve bahçe gibi mekanlar ile dar sokaklarla motosikletle devriye görevini yerine getiren timler, son dönemde yaptıkları uygulama ve çalışmalar sonucu değişik markalarda 20 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet ruhsatsız tüfek ile 7 adet kurusıkı tabanca ve silahlara ait toplamda 285 adet fişek ele geçirdi. Sokak satıcıları olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik de çalışmalar sürdüren Yunus Timleri, 8 ayrı parça halinde metamfetamin ve esrar ile uyuşturucu hap ele geçirdi. Denetimler esnasında aranması olan 4 şahıs da yakalayan timlerin ilçedeki huzur, güvenlik ve sükunet için 7/24 sahada olmaya devam edeceği vurgulandı.

