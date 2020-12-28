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Yunusemre 120 bin vatandaşın talebine cevap verdi

MANİSA HABERLERİ  | 28.12.2020 16:00 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyesi, 2020 yılında Çağrı Merkezini arayan ve Kentli Servisine gelen yaklaşık 120 bin vatandaşın talebine cevap verdi.Vatandaş odaklı yönetim anlayışıyla hizmetlerini sürdüren Yunusemre Belediyesi, 2020 yılında da vatandaşının yanında yer aldı.

Yunusemre Belediyesi, 2020 yılında Çağrı Merkezini arayan ve Kentli Servisine gelen yaklaşık 120 bin vatandaşın talebine cevap verdi.
Vatandaş odaklı yönetim anlayışıyla hizmetlerini sürdüren Yunusemre Belediyesi, 2020 yılında da vatandaşının yanında yer aldı. Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 2020 yılında Kentli Servisine gelen, Çağrı Merkezini arayan yaklaşık 120 bin vatandaşın talebine cevap verdi.
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, her daim vatandaşlarının yanında olduklarını belirterek, “Şehrimizi imar ederken vatandaşlarımızın taleplerini de yerine getiriyoruz. Korona virüs sürecinde Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz aracılığı ile halkımızın sorunlarını dinledik. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri ilgili müdürlüklere aktararak sorunların daha hızlı bir şekilde çözülmesini sağladık. 2020 yılı içerisinde Çağrı Merkezimiz 56 bin 580 çağrıya yanıt verdi. Canlı destek, sosyal medya yorumları ve direkt mesajları, e-posta ve Whatsapp hattı üzerinden 5 bin 548 vatandaşımıza yardımcı olduk. Kentli Servisimiz ile de 57 bin 467 vatandaşımızın talebine cevap verdik. 2020 yılında Çağrı Merkezini arayan ve Kentli Servisine gelen yaklaşık 120 bin vatandaşın talebine cevap verdik. Vatandaşlarımız belediye ile ilgili taleplerini Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne gelerek iletebileceği gibi 444 62 09 numaralı Çağrı Merkezimizi arayarak da bildirebilir. Yunusemre Belediyesi olarak her daim vatandaşlarımızın isteği, dileği, şikâyeti, yorumu ile hizmetlerimizi şekillendiriyoruz” dedi.

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