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Yunusemre Belediyesi üreticiyi desteklemeye devam ediyor

24.02.2021 16:37 | Son Güncelleme:
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Kırsal kalkınma hamleleri ile üreticisini destekleyen Yunusemre Belediyesi, bölgede ürün çeşitliliğinin artırılması amacıyla fidan dağıtımına bu yıl da devam etti.

Kırsal kalkınma hamleleri ile üreticisini destekleyen Yunusemre Belediyesi, bölgede ürün çeşitliliğinin artırılması amacıyla fidan dağıtımına bu yıl da devam etti. Çalışmalar kapsamında üreticilere 2021 yılı için 13 bin fidan dağıtıldı.
Kırsal kalkınmaya büyük önem veren Yunusemre Belediyesi, bölge genelinde tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi için fidan desteklerine bu yıl da devam etti. 2021 yılı fidan dağıtımı Yunusemre Belediyesi Şantiyesinde yapıldı. Programa Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Güleç, Belediye Başkan Yardımcıları Dilşat Ulaş, Şule Uygur, İhsan Akyel ve Musa Dirik, Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlık İşleri Müdürü Mehmet Ata, Daire Müdürleri, Muhtarlar ve üreticiler katıldı. Çalışmalar kapsamında ilçedeki üreticilere 8 bin zeytin fidanı, 3 bin ceviz fidanı, 2 bin badem fidanı dağıtıldı.
Programda üreticilere seslenen Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, kırsal kalkınmayı önemsediklerini dile getirdi. Başkan Çerçi konuşmasında, "Yuntdağı’nı cazibe merkezi haline getirmek, bölgede ürün çeşitliliğini arttırmak için belediyemizin kuruluşundan bu yana yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl Ekim - Kasım ayında fidan desteği için üreticimizden talep toplamıştık. Şimdi de fidanlarımızı dağıtıyoruz. Bu yıl gelen talep doğrultusunda 13 bin adet zeytin, ceviz ve badem fidanı dağıtacağız. Tabi bu çalışmayı 5-6 yıldır yapıyoruz. Bugüne kadar üreticimize yaklaşık 150 bin adet fidan desteğinde bulunduk. Bu uzun soluklu bir çalışma. Aşılama çalışmaları, fidan dağıtımları, çiftçilerimizin eğitimi ve alternatif ürün arayışlarımız sonuç vermeye başladı. Elbette bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çalışmalarda emeği olan müdürlük personelimize de bir kez daha teşekkür ediyorum. Belediye olarak üreticimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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