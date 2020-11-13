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Yunusemre Belediyesinden çocuklara kitap hediyesi

MANİSA HABERLERİ  | 13.11.2020 14:29 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Dünya Çocuk Kitapları Haftası’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu’nda öğrencilere kitap dağıttı.
Yunusemre Belediyesi, Dünya Çocuk Kitapları Haftası’nda anlamlı bir etkinliğe imza attı. Belediye Kütüphaneler Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu’nda çocuklara kitap dağıttı. Etkinliğe Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Başkanı Mehmet Çerçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Belediye Kütüphaneler Müdürü Gökhan Özak ve müdürlük personeli katıldı. Öğrencilere kitap dağıtan Başkan Çerçi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, çocuklara kitap okumanın önemini anlattı. Kitap okuma alışkanlığının küçük yaşta edinilmesi gerektiğinin altını çizen Belediye Başkanı Çerçi, “Çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığı edinmeleri için Milli Eğitim Bakanlığımızın önerdiği temel eserlerden oluşan kitapları hediye ettik. Sevgili yavrularımız kitap okuyarak dünyayı tanısınlar, bilgi dağarcıklarını geliştirsinler istiyoruz. Eğitimi önemsiyoruz, bu anlamda desteklerimiz sürecek.” diye konuştu. Okul Müdürü İsmail Hakkı Sözer de böylesine güzel bir etkinliği okullarında yapan belediyeye teşekkür etti. Kitap alan öğrenciler ise ara tatillerini kitap okuyarak değerlendireceklerini söyledi.

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