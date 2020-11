Yunusemre’de özel eğitim öğrencileri yeni eğitim dönemine başladı

Yunusemre Belediyesi, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün katkılarıyla belediye bünyesinde bulunan Muradiye Aile Yaşam Merkezi’nde özel eğitim öğrencilerine yönelik açılan kurslar yeni eğitim ve öğretim dönemine başladı.

Yunusemre Belediyesinin özel öğrencilere yönelik düzenlediği kurslar yeni eğitim öğretim yılında başladı. İlçe Halk Eğitim Merkezi ortaklığıyla Yunusemre Belediyesi Muradiye Aile Yaşam Merkezi’nde düzenlenen kursu Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Emel Bayer, Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz, Yunusemre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Özel eğitim öğrencilerle tek tek sohbet eden Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, kursun önemine değindi. Demirtaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Burada yapılan çalışma, devlette birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri. Özel öğrencilerimiz için her birimimiz elini taşına altına koymuş durumda. Yunusemre Belediyesi hem yer temini yapmış hem de çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi çocuklarımızın yemeğini karşılıyor. Halk Eğitim Müdürlüğümüz öğretmen kadrosuyla çocuklarımızın eğitiminde büyük rol alıyor. Bu yüzden burada yapılan çalışma gerçekten takdire şayan bir çalışmadır. Burada emeği geçen bütün kurumlarımıza çocuklarımız adına ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Yunusemre Halk Eğitim Müdürü Ayşen Oğuz da özel öğrencilere yönelik yapılan her türlü çalışmanın içerisinde yer almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Öğretmen kadromuzla özel öğrencilerimize faydası olacağını düşündüğümüz kurslarımızı açtık. Onların hem el becerilerini geliştirmelerini hem de sosyalleşmelerine olanak verilmiş oluyor. Şu an için 39 öğrencimiz kurslarımızdan faydalanmakta. Öğrencilerimize ve fedakar öğretmenlerimize yeni eğitim ve öğretim dönemlerinde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Yunusemre Belediyesi olarak toplum yararına olacak her türlü proje yer almaya çalıştıklarını belirten Yunusemre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’nin talimatlarıyla 3 yıldır Muradiye Aile Yaşam Merkezimizdeki derslikleri özel eğitim öğrencilerimize tahsis ettik. Belediye olarak çocuklarımızın her türlü ihtiyaçlarını gidermek için elimizden gelenin fazlasını yaparak onların toplum içinde daha fazla yer almalarına katkıda bulunmak istiyoruz. Yeni eğitim ve öğretim döneminde çocuklarımıza ve öğretmen arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” dedi.