YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Yunusemre’de sağanak yağış mesaisi

Yunusemre’de sağanak yağış mesaisi

31.01.2021 09:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunusemre Belediyesi ilçe genelinde etkili olan yağış dolayısıyla vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için yoğun mesai harcadı.Yunusemre Belediyesi ilçede etkili olan yağışlardan vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için teyakkuz durumuna geçerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı.

Yunusemre Belediyesi ilçe genelinde etkili olan yağış dolayısıyla vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için yoğun mesai harcadı.
Yunusemre Belediyesi ilçede etkili olan yağışlardan vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için teyakkuz durumuna geçerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı. Belediye ekipleri, Bağyolu Mahallesinde dere taşması nedeniyle köy ahırlarının bulunduğu alanda çalışma yaparken; Ortaköy Mahallesinde de Obasya tali yolu üzerinde bulunan köprüde yaşanan taşkın ve ağaçların yolu kapatması nedeniyle mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Yolu kullanıma yeniden açtı. Olumsuz hava koşulları dolayısıyla vatandaşları uyaran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların acil durumlar için 444 62 09 çağrı merkezini arayarak yardım isteyebileceklerini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için korkutan senaryoTürkiye için korkutan senaryo
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/

Manisa Namaz Vakitleri 31 Ocak Pazar

İmsak
06:46
Sabah
08:10
Öğle
13:29
İkindi
16:13
Akşam
18:37
Yatsı
19:56

Manisa Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Pazar

Arzu Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Gümüş Eczanesi
Merkez
Kalfaoğlu Eczanesi
Merkez
Ateş Eczanesi
Turgutlu
Selvilitepe Eczanesi
Turgutlu
Başyiğit Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kamyonet otomobile çarptı

Kamyonet otomobile çarptı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Diğer Haberler

Manisa'da devrilen tırın şoförü yaralandı

Manisa'da devrilen tırın şoförü yaralandı

Transfer yasağını kaldıran Manisaspor’da 3 imza birden

Transfer yasağını kaldıran Manisaspor’da 3 imza birden

Manisa’da pazar artıkları yılkı atlarına yem oldu

Manisa’da pazar artıkları yılkı atlarına yem oldu

Turgutlu Belediyesi kırsal mahalleleri internetle buluşturuyor

Turgutlu Belediyesi kırsal mahalleleri internetle buluşturuyor

Turgutlu Belediyesi kırsal mahalleleri internetle buluşturuyor

Turgutlu Belediyesi kırsal mahalleleri internetle buluşturuyor

Manisa Büyükşehir sağanak ve fırtına sonrası yaraları sardı

Manisa Büyükşehir sağanak ve fırtına sonrası yaraları sardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.