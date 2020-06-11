YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Yunusemre’deki ova yolları düzenleniyor

Yunusemre’deki ova yolları düzenleniyor

MANİSA HABERLERİ  | 11.06.2020 16:33 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyesi, üreticilerin tarla ve bağlarına rahatlıkla ulaşabilmesi için ova yollarını düzenliyor.Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki kırsal mahallelerde ova yollarını düzenliyor.

Yunusemre Belediyesi, üreticilerin tarla ve bağlarına rahatlıkla ulaşabilmesi için ova yollarını düzenliyor.
Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki kırsal mahallelerde ova yollarını düzenliyor. Üreticilerin tarla ve bağlarına rahatlıkla ulaşmalarına imkan tanıyan belediye ekipleri, belirli bir program dahilinde bozulan ova yollarında düzenleme çalışması yapıyor. Düzenlemeyle tarla ve bağlarına rahat bir şekilde ulaştıklarını aktaran İsmail Yatar isimli üretici, hizmetten duyduğu memnuniyeti, “Yapılan yol çalışmasından dolayı Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür ederim. Açılmayan yollar Yunusemre ile açıldı” sözleriyle dile getirirken, bir diğer üretici Mehmet Yıldız ise şunları söyledi: “Arazime gitmek için Yunusemre Belediyesi’nden yol talebimiz olmuştu. Talebimizi yerine getiren belediye başkanımıza çok teşekkür ederim.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Survivor tarihinde ilk! Yakışıklı oyuncu... Survivor tarihinde ilk! Yakışıklı oyuncu...
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Haşhaş tarlalarında açan mor ve beyaz çiçekler görsel şölen oluşturuyor

Haşhaş tarlalarında açan mor ve beyaz çiçekler görsel şölen oluşturuyor

Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor

Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor

Atilla Karaoğlan 3. kez düdük çalacak

Atilla Karaoğlan 3. kez düdük çalacak

Tanker ile otomobil çarpıştı

Tanker ile otomobil çarpıştı

Bu mahallede telefonlar çekmiyor

Bu mahallede telefonlar çekmiyor

Altıntaş’ta buğday ve arpada zarar 200 bin dekar

Altıntaş’ta buğday ve arpada zarar 200 bin dekar

Manisa Namaz Vakitleri 11 Haziran Perşembe

İmsak
03:48
Sabah
05:38
Öğle
13:15
İkindi
17:10
Akşam
20:42
Yatsı
22:23

Manisa Nöbetçi Eczaneler11 Haziran Perşembe

Buse Eczanesi
Merkez
Hilal Eczanesi
Merkez
Sevenler Eczanesi
Merkez
Tunç Eczanesi
Merkez
Serap Eczanesi
Akhisar
Varcı Eczanesi
Akhisar
Gür Eczanesi
Salihli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Elektrik direğinden uçurtmayı almak isterken akıma kapılıp düşerek öldü

Elektrik direğinden uçurtmayı almak isterken akıma kapılıp düşerek öldü

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.