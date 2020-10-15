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Yunusemreli kadınlar Millet Çarşısı spor salonunda form tutuyor

MANİSA HABERLERİ  | 15.10.2020 15:32 | Son Güncelleme

Yunus Emre Millet Çarşısı içerisinde haftanın 6 günü hizmet veren spor salonuna kadınlar yoğun ilgi gösterdi.Yunusemre Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yunus Emre Millet Çarşısı içerisindeki spor salonu haftanın 6 günü saat 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Yunus Emre Millet Çarşısı içerisinde haftanın 6 günü hizmet veren spor salonuna kadınlar yoğun ilgi gösterdi.
Yunusemre Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yunus Emre Millet Çarşısı içerisindeki spor salonu haftanın 6 günü saat 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Kısa bir süre önce açılan merkez yoğun ilgi görüyor. İlginin memnuniyet verici olduğunu kaydeden Antrenör Damla Delibaşlar, kadınları merkeze üye olmaya davet etti. Delibaşlar konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Merkezimiz yeni açılmasına rağmen kadınların ilgisi memnuniyet verici. Koronavirüs pandemisi nedeniyle açıklanan tüm kurallara riayet ediyoruz. Seanslara ateş ölçümü yaptıktan sonra üyelerimizi alıp, her seans sonrası havalandırma ve dezenfekte edilen makineler ile devam etmekteyiz. Pilates ve fitness grup derslerimizde mesafe kuralına dikkat ediyoruz. Havlu kullanımına özen gösteriyoruz. Birebir özel reformer pilates derslerimizde kişiye özel programlar ile seviye seviye ilerleyip incelip sıkılaşmaya, kaslarımızı kuvvetlendirip esnetmeye devam ediyoruz. Her seansta yenilendiğini hisseden üyelerimiz bel ve boyun ağrılarının azaldığını ve duruşlarında düzelmeler olduğunu fark ediyor. Sizler de kendinize haftada 3 gün 1 saat ayırarak daha kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilirsiniz” dedi.

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