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Yunusemreli wushucudan yaşıtlarına ’spor yapın’ çağrısı

MANİSA HABERLERİ  | 08.10.2020 15:35 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyespor Kulübü’nün wushu sporcusu Muhammet Talha Çetinkaya sporda olduğu kadar okulundaki başarısıyla da göz dolduruyor.

Yunusemreli wushucudan yaşıtlarına ’spor yapın’ çağrısı

Yunusemre Belediyespor Kulübü’nün wushu sporcusu Muhammet Talha Çetinkaya sporda olduğu kadar okulundaki başarısıyla da göz dolduruyor. Sporun okul başarısını olumlu yönde etkilediğini kaydeden Çetinkaya yaşıtlarına da ‘spor yapın’ çağrısı yaptı.
Yunusemre Belediyespor Wushu Kung Fu sporcusu olan Muhammet Talha Çetinkaya, 7 yıldır bu spora gönül verdiğini ve hedefinin Yunusemre Belediyespor’u milli takım forması ile Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil etmek olduğunu söyledi. Hem Manisa’nın hem de Türkiye’nin adını uluslararası arenada duyurmayı amaçladığını kaydeden Çetinkaya yaşıtlarına da ‘spor yapın’ çağrısında bulundu. 13 yaşındaki sporcu duygularını şu sözlerle ifade etti: “Tüm hijyenik kurallara uyarak yeniden antrenmanlarımıza başladık. Spor çalışmalarımı okul ile birlikte bugüne kadar çok güzel bir şekilde hiç aksatmadan yürüttüm. Yaptığım spor hiçbir zaman okuluma ve derslerime engel olmadı. Spor okul başarımı daha da arttırdı. Okulumu ve sporu çok seviyorum. Arkadaşlarıma da spor yapmalarını tavsiye ediyorum” dedi.

Yunusemreli wushucudan yaşıtlarına ’spor yapın’ çağrısı

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