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Yurda girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

13.06.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurda girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PYD/PKK mensubu yakalandı.

Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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