Yüreğir’de Hakan Mengüç’e yoğun ilgi

Yüreğir Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile yaptığı organizasyonda Türkiye’nin kişisel gelişim ve koçluk alanında en çok tanınan yaşam koçlarından Hakan Mengüç konferans verdi. Yüreğir Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Yüreğir Belediyesi, Sufi Yazar, Neyzen, Akademisyen Hakan Mengüç’ü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Adanalılarla buluşturdu. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in eşi Raziye Kocaispir ile birlikte katıldığı programa Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın eşi Beyhan Demirtaş, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Sevil Can, Yüreğir İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Yıldırım katıldı.

Programın açılışında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Tabii, Kadınlar Günü bir gün olmaz, her gün kadınlar günüdür, bana göre. Ne diyor büyük usta Neşet Ertaş, ‘Kadınlar insandır, biz insanoğlu’ ötesi var mı? Bugün biz de bu güne özel olarak, değerli konuğumuz, Yazar, Akademisyen, Neyzen Hakan Mengüç kardeşimizi Adana’mız, Yüreğir’imiz ile buluşturalım istedik. Değerli konuğumuzu şehrimizde ağırlıyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Ben bir belediye başkanı olarak, dünyamızın yarısını oluşturan kadınların fikri ve duygusal katkısını karar mekanizmalarımıza hakkıyla katabildiğimiz zaman, daha yaşanabilir, daha huzurlu, daha güzel bir dünyaya erişeceğimize yürekten inanıyorum” dedi.

Kadın erkek ilişkileri üzerine verdiği konferansta her insanın muhteşem bir potansiyelle doğduğunu dile getiren Hakan Mengüç bunun farkında olmanın önemine değindi. Ney üfleyerek katılımcıları mest eden Mengüç’ün hoş sohbeti ile kadınlar unutulmaz bir gün yaşadı.

Programın sonunda Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Hakan Mengüç’e teşekkür ederek Yüreğir Kültürevleri kursiyerlerinin el emeği göz nuru hazırladığı bibloyu hediye etti.



PARTNER Nazilerin insan derisinden yaptığı fotoğraf albümü bulundu