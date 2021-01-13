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Yüreğir’de her gün 2 bin 511 aileye sıcak yemek

13.01.2021 13:06 | Son Güncelleme:
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Yüreğir Belediyesi, her gün yüzlerce ailenin sofrasına sıcak yemek ulaştırıyor.Yüreğir Belediyesi aşevinde gıda mühendisleri kontrolünde hazırlanan 3 çeşit sıcak yemek, ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere, 65 yaş üzeri yaşlı, hasta, bakıma muhtaç ve evinde yemek yapamayan ailelere teslim ediliyor.Yüreğir Belediyesi’nin aşevinden her gün 2 bin 511 kişi için 3 çeşit yemek hazırlanıyor.

Yüreğir Belediyesi, her gün yüzlerce ailenin sofrasına sıcak yemek ulaştırıyor.
Yüreğir Belediyesi aşevinde gıda mühendisleri kontrolünde hazırlanan 3 çeşit sıcak yemek, ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere, 65 yaş üzeri yaşlı, hasta, bakıma muhtaç ve evinde yemek yapamayan ailelere teslim ediliyor.
Yüreğir Belediyesi’nin aşevinden her gün 2 bin 511 kişi için 3 çeşit yemek hazırlanıyor. Özenle hazırlanan yemekler araçlarla özel kıyafetli ekipler tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırılıyor.
Aşevinden yemek hizmeti alan vatandaşlar hastalık ya da yaşlılık nedeniyle yemek yapamayacak durumda olduklarını belirterek, her gün evlerine kadar yemeklerini getiren Yüreğir Belediyesi Aşevi personeline ve Başkan Fatih Mehmet Kocaispir’e teşekkür etti.

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