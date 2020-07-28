Yüreğir’de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Yüreğir Belediyesi sınırları içerisinde 4 merkezde kurban satışı, 20 merkezde ise kesim alanı belirlendi.

Kesim noktalarında her türlü alt yapı ve belediye hizmetleri verildiğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ’’Kurban kesim alanlarında vatandaşlarımız hijyene ve sosyal mesafeye önem vermelidirler. Bunun için ekiplerimiz kurban kesim alanlarına özel çeşmeler yaparak monte ettiler. Bayram süresince de belediye hizmetleri aralıksız sürecektir” dedi.

Sokaklarda çirkin görüntülerin artık yaşanmaması için vatandaşların da daha duyarlı olması gerektiğini belirten Başkan Kocaispir, Yüreğir Belediyesi’nce belirlenen kurban kesim noktalarında her türlü önlemin alındığını söyledi.

Yüreğir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Atilla Erdoğan’da kurban alırken vatandaşların dikkat etmesi gereken hususları şöyle sıraladı:

"Öncelikle hayvanların kör, topal olmaması, boynuzlarının kırık olmaması gerekmektedir. Kulaklarında muhakkak küpe olmalıdır. Ağız, dil ve ağız çevresinde yara ve şişliklerin olmaması, ayak tırnaklarında yara olmamalıdır. Gözlerinde ve burnunda akıntı olmaması ve tüylerinin parlak olması gerekmektedir. Vatandaşlarımız şüphelendikleri hasta hayvanlar konusunda alo 174 hattını arayabileceklerdir” şeklinde konuştu.