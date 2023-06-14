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Yüreğir’de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

14.06.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüreğir Belediyesi yaklaşan kurban bayramı öncesi ilçede kurban satış ve kesim noktalarını belirledi. Bu yıl ilçe genelinde 4 noktada kurban satışı yapılacağı bildirildi.

Yüreğir’de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Yüreğir Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurbanlıkların temiz ve hijyenik şartlarda satış ve kesim işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alarak ilçe sınırları içerisinde çalışmalarını tamamladı. Yüreğir’de kurban satış ve kesim yerleri olarak Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzeri Mercimekler Petrol karşısı Yüreğir Devlet Hastanesi yanı, Akıncılar Mahallesi Kapalı Semt Pazarı yanı, Kışla Mahallesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yanı, Kiremithane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yanı belirlendi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, kurban bayramının yaklaşmasıyla bayram öncesi önlemler ve temizlik çalışmalarının titizlikle yapıldığını belirterek tüm hemşerilerinin Kurban Bayramını tebrik etti.


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