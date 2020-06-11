YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Yüreğir’de sınav öncesi okullar dezenfekte edildi

Yüreğir’de sınav öncesi okullar dezenfekte edildi

ADANA HABERLERİ  | 11.06.2020 15:16 | Son Güncelleme

Yüreğir Belediyesi 14 Haziran Pazar Günü yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) öncesi sınavın yapılacağı okulları dezenfekte ederek sınav gününe hazır hale getirdi.Küresel salgın korona virüs ile mücadelesini her alanda sürdüren Yüreğir Belediyesi bu kapsamda 14 Haziran Pazar günü yapılacak olan 2020-MSÜ sınavı öncesi ilçe genelinde sınavın yapılacağı okullarda dezenfekte ve temizlik çalışması yaptı.Sınava girecek öğrencilere başarılar dileyen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Yavrularımızın sağlığı her şeyden önemli.

Yüreğir’de sınav öncesi okullar dezenfekte edildi

Yüreğir Belediyesi 14 Haziran Pazar Günü yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) öncesi sınavın yapılacağı okulları dezenfekte ederek sınav gününe hazır hale getirdi.
Küresel salgın korona virüs ile mücadelesini her alanda sürdüren Yüreğir Belediyesi bu kapsamda 14 Haziran Pazar günü yapılacak olan 2020-MSÜ sınavı öncesi ilçe genelinde sınavın yapılacağı okullarda dezenfekte ve temizlik çalışması yaptı.
Sınava girecek öğrencilere başarılar dileyen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Yavrularımızın sağlığı her şeyden önemli. Sınava girecek olan öğrencilerimizin sağlığı için ellerinin değebileceği her yerde dezenfekte çalışması yaptık. Ekiplerimiz sınıflarda sıralar, masalar, pencere kulpları, kantinler ve koridorları özel ilaçlarla dezenfekte etti. Yüreğir Belediyesi olarak üzerimize düşen her görevi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Sınava girecek öğrencilerimize başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin” dedi.

Yüreğir’de sınav öncesi okullar dezenfekte edildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyorOp. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Haşhaş tarlalarında açan mor ve beyaz çiçekler görsel şölen oluşturuyor

Haşhaş tarlalarında açan mor ve beyaz çiçekler görsel şölen oluşturuyor

Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor

Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor

Atilla Karaoğlan 3. kez düdük çalacak

Atilla Karaoğlan 3. kez düdük çalacak

Tanker ile otomobil çarpıştı

Tanker ile otomobil çarpıştı

Bu mahallede telefonlar çekmiyor

Bu mahallede telefonlar çekmiyor

Altıntaş’ta buğday ve arpada zarar 200 bin dekar

Altıntaş’ta buğday ve arpada zarar 200 bin dekar

Adana Namaz Vakitleri 11 Haziran Perşembe

İmsak
03:27
Sabah
05:12
Öğle
12:43
İkindi
16:34
Akşam
20:05
Yatsı
21:42

Adana Nöbetçi Eczaneler11 Haziran Perşembe

Akçatekir Eczanesi
Seyhan
Atalı Eczanesi
Seyhan
Buğra Eczanesi
Seyhan
Doğancem Eczanesi
Seyhan
Duygum Eczanesi
Seyhan
Hekimoğlu Eczanesi
Seyhan
Savaş Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Eczaneler 08:00-18:30 arası açık olacak

Eczaneler 08:00-18:30 arası açık olacak

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Vali Demirtaş: "Vefa Destek Grubumuzun yanındayız"

Vali Demirtaş: "Vefa Destek Grubumuzun yanındayız"

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.