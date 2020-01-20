YURTHABER
  4. Yüreğir’in kalkınması için Ankara mesaisi

Yüreğir’in kalkınması için Ankara mesaisi

ADANA HABERLERİ  | 20.01.2020 14:42 | Son Güncelleme

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçenin her alanda kalkınması için Ankara’da temaslarda bulundu.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçenin her alanda kalkınması için Ankara’da temaslarda bulundu. Kocaispir, Yüreğir’de yapılcak kentsel dönüşümle ilgili yoğun bir çalışma başlattıklarını söyledi.
Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen ve Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun’u ziyaret eden Başkan Kocaispir, kentsel dönüşüm çalışmalarını yakından takip etti. Başkan Kocaispir ayrıca Adana Ziraat Odası Başkanları ile birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu başkanlığında yapılan istişare toplantısına katıldı.
2019 yılının son günlerinde Adana’da yaşanan sel felaketinin ardından Adana’da incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum felaketten en çok etkilenen Yüreğir için ilçede 4 ayrı mahallede kentsel dönüşüm müjdesi vermiş daha sonra da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen’i detaylı inceleme yapmak için Yüreğir’e göndermişti. Başkan Kocaispir ile kentsel dönüşüm yapılacak olan mahallelerde incelemelerde bulunan Vedad Gürgen ise hazırlanan dosya ile Ankara’ya döndü. Yüreğir’in kalkınması için hem Adana’da hem Ankara’da yoğun çaba harcayan Başkan Kocaispir, Ankara’da Adana milletvekilleri Mehmet Şükrü Erdinç ve Ahmet Zenbilci ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen’i ziyaret ederek kentsel dönüşüm çalışmalarını yakından takip etti.
Yüreğir’in ve Adana’nın kalkınması için hükümetimizle sıkı bir diyalog halinde olacaklarını ifade eden Kocaispir, ’’Öncelikli olarak Yüreğir ilçemizde 19 Mayıs, PTT Evleri, Sinanpaşa ve Şehit Erkut Akbay mahallelerinde bakanlığımızın kararı doğrultusunda yapılacak olan 2 bin konutluk kentsel dönüşüm projelerinin takipçisi oluyoruz. Kentsel dönüşümle ilgili olarak yoğun bir çalışma başlatmış bulunmaktayız" diye konuştu.
Ankara’da temaslarını sürdüren Başkan Kocaispir daha sonra Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun’u da ziyaret etti.
Adana milletvekilleri ve Adana Ziraat Odası başkanları ile birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğu başkanlığında Ankara’da yapılan istişare toplantısına da katılan Başkan Kocaispir, Adana’daki tarımsal çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Toplantıyla ilgili konuşan Başkan Kocaispir, ’’Yüreğir dünyadaki 3 önemli ovadan birine sahip. Türkiye’nin tarım ürünlerinin birçoğu bölgemizde yetişiyor. Genel Başkan Yardımcımız Jülide Sarıeroğlu ile Adana milletvekillerimiz ve Adana’daki Ziraat Odası başkanları ile bir araya gelip görüş alışverişinde bulundular. Faydalı bir görüşme oldu’’ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Giyinmek istemiyorum' dedi, sokak ortasında çırılçıplak soyunup... 'Giyinmek istemiyorum' dedi, sokak ortasında çırılçıplak soyunup...
Prof. Dr. Timuçin Çil: "Meme kanserinde tedavi başarısı yüksek oranda arttı”Prof. Dr. Timuçin Çil: "Meme kanserinde tedavi başarısı yüksek oranda arttı”
Nazım Hikmet anısına şiir dinletisi ve tiyatro oyunuNazım Hikmet anısına şiir dinletisi ve tiyatro oyunu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Yolu Malatya’dan Geçenler Ankara’da buluşturuldu

Yolu Malatya’dan Geçenler Ankara’da buluşturuldu

TEV’den burs için etkinlik

TEV’den burs için etkinlik

Özheseki Şanlıurfa’da sosyal market açılışına katıldı

Özheseki Şanlıurfa’da sosyal market açılışına katıldı

Sakar rampasındaki kazada araç ters döndü

Sakar rampasındaki kazada araç ters döndü

Adana Namaz Vakitleri 20 Ocak Pazartesi

İmsak
06:19
Sabah
07:42
Öğle
12:54
İkindi
15:34
Akşam
17:56
Yatsı
19:15

Adana Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Barkın Eczanesi
Cukurova
Parlak Eczanesi
Cukurova
Salbaş Eczanesi
Cukurova
Seda Olcar Eczanesi
Cukurova
Yasemen Eczanesi
Cukurova
Alagözler Eczanesi
Yuregir
Güvel Eczanesi
Yuregir
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adanaspor Pozantıspor ile hazırlık maçı oynayacak

Adanaspor Pozantıspor ile hazırlık maçı oynayacak

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Nene Hatun Kına Konağı hizmete açıldı

Nene Hatun Kına Konağı hizmete açıldı

Adana'da Tarihi Eser Operasyonu

Adana'da Tarihi Eser Operasyonu

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.