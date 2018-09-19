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Yuri Semin: Mağlup olduk ama iyi oynadık

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 19.09.2018 01:28 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Galatasaray’a 3-0 mağlup olan Lokomotiv Moskova’da Teknik Direktör Yuri Semin, futbol olarak iyi olduklarını ancak bunu sonuca yansıtamadıklarını söyledi.

Yuri Semin: Mağlup olduk ama iyi oynadık

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Galatasaray’a deplasmanda 3-0 mağlup olan Lokomotiv Moskova’da Teknik Direktör Yuri Semin, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

İlk 10 dakikada pasif oynadıklarını söyleyen Yuri Semin, “Mağlup olduk ama oyun olarak güzel bir futbol ortaya koyduk. İlk 9 dakikada neden kaybettiğimiz söylemek zor. Genel olarak oyun fena değildi ama sonuç beklemediğimiz şekilde oldu. Ne kadar güzel oynasak da, oyun gollerle sonuçlanıyor. Bugün iyi oynasak da 3 gol yedik ve kaybettik. Fena oynamadık fakat kaybettik. Böyle bir ortamda oynamaktan dolayı futbolcularım çok mutlu. Bu kadar güzel taraftar olduğu zaman futbolcu durmak istemez. Çok şey söyleyebiliriz fakat sonuç ortada. Çok fazla yorum yapmaya gerek yok. Biz eleştiriye çok açığız. Hayatta kazanmak varsa kaybetmek de vardır. Bunu kabul ederek ilerleyeceğiz” açıklamasını yaptı.

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lokomotiv moskova Galatasaray yuri semin Şampiyonlar Ligi

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