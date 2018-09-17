''G.Saray taraftarını değil maçı önemsiyoruz''

Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Galatasaray ile karşılaşacak olan Lokomotiv Moskova'da Teknik Direktör Yuri Semin ve Portekizli futbolcu Manuel Fernandes, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Öncelikle D grubunu değerlendirerek sözlerine başlayan Semin, "Çekilen kurayı biz de memnuniyetle karşıladık. Grupta denk takımlar var. Maçlarımız bizim için zor olacak ama kazanabilmek için var gücümüzü sarf ederek şansımızı deneyeceğiz" dedi.
Galatasaray'la daha önce karşılaştıkları hatırlatılan 71 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray taraftarının maçlardaki baskısına değinerek, "Taraftar baskısına hazırlıklıyız. Galatasaray ile son maçımızı eski statta oynamıştık. Orada tribünler yakın olduğu için baskı hissedildi. Bu maçta taraftar baskısını çok önemsemiyoruz. Sadece maçı düşünüyoruz" diye konuştu.
"SMOLOV'UN YERİNE OYNAYACAK OYUNCULAR HAZIR"
Daha önce Galatasaray'la karşılaştıkları dönemde de takımın başında Fatih Terim'in olduğunu belirten Yuri Semin, "O maçın ardından Fatih Terim ile birkaç kez karşılaştık. Son zamanlarda yükselişlerini takip ediyorum. Bu tempoda devam etmelerini ve daha büyük başarılar elde etmesini diliyorum" dedi. Cezası bulunan Smolov'la ilgili olarak da konuşan Semin, "Smolov'un cezalı olması bizim için önemli ama onun yerine oynatabileceğimiz futbolcuları hazırladık" diyerek sözlerini tamamladı.
FERNANDES: BEŞİKTAŞ İLE OYNASAK DAHA İYİYDİ
Daha önce Beşiktaş forması da giyen Manuel Fernandes ise şunları söyledi:
"Beşiktaş ile oynasaydık daha iyi olurdu benim için. En büyük isteğimiz burada kazanmak ve alacağımız puanlarla geleceğe bakmak. Benim için en önemli şey bu maç. Beşiktaş’ta daha önce oynamış olmak farklı bir şey hissettirmeyecek. Türkiye’deki atmosferi gayet iyi biliyorum. Benim maçta oynayıp oynamayacağıma teknik direktörümüz karar verecek. Geçmişin benim için bir önemi yok. Şu anki tek önceliğim yarın oynayacağımız maç ve bu maçı kazanmak. Dünya Kupası bizi çok etkiledi. Ancak çalışmak için bir ayımız vardı. İyi hazırlandık ve bu maçları alacağımıza inancımız tam."
HAZIRLIKLAR TAMAM
Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Galatasaray'a konuk olacak olan Lokomotiv Moskova, yarın oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Türk Telekom Stadyumu'nda Teknik Direktör Yuri Semin yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Pas oyunu ve ısınma hareketlerinin yapıldığı ilk bölümün ardından taktik antrenmana geçildi.
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