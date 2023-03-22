Yurt dışı deneyimi yaşayan "dünyanın en uzun boylu kadını" yeni projeler peşinde

Ailesiyle Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 2 metre 15 santimetre boyunda ve 26 yaşındaki weaver sendromlu Rumeysa Gelgi, AA muhabirine, geçen yıl eylülde THY uçağında oluşturulan sedye sistemiyle gittiği ABD'de 6 ay kaldığını söyledi.

İlk defa yurt dışına çıkma fırsatı bulduğunu belirten Gelgi, "Farklı kültürleri tanıdım. Uzun yıllardır görme hayalim olan turistik yerleri ziyaret ettim. Benim için harika bir deneyimdi. Hayatımın sonuna kadar hafızamda yer edinecek anılar biriktirdim." diye konuştu.

Gelgi, yurt dışı ziyaretlerine devam etmek istediğini dile getirerek, "Uçağa binip bir yere seyahat edebilmek benim için ancak geçen yıl mümkün olabildi. Öncesinde herhangi bir uçak yolculuğu yapmamıştım. Sedye üzerinde seyahat ettim." dedi.

"KİŞİSEL KARİYERİMİ DAHA İLERİ BİR SEVİYEYE TAŞIMAYI AMAÇLIYORUM"

Kişisel kariyerini daha ileri bir seviyeye taşımayı amaçladığına değinen Gelgi, bunun için çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

Gelgi, bu yıl içinde yeni projelerinin olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Guinness World Records ile Amerika'da yaptığımız çekimimiz henüz yayınlanmadı. Hem ziyaret hem de Guinness World Records ile yapacağımız çekimler için Amerika seyahatini gerçekleştirdim. Sedye üzerinde uçakla seyahat etme imkanını benim için gerçek kılan Türk Hava Yolları'na çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir yolculuk geçirdim. Bu yıl içinde Guinness World Records ile yeni projelerimiz ve iş birliklerimizin olması yüksek bir ihtimal. En büyük hayallerimden biri de dünyanın çoğu ülkesini gezmek."

Uçak yolculuğundan bahseden Gelgi, "Sanıyorum daha önce bu amaçla (turistik) sedye opsiyonunu kullanan bir yolcu olmamıştı. Umuyorum ki Türk Hava Yolları ile olan bu iş birliğimiz ve benim bu yolculuğum, ilk kez böyle bir şeyi gerçekleştirmiş olmamız, Türk Hava Yolları ile benim gibi fiziksel limitleri olan, oturur pozisyonda uzun süre kalamayan ve bu şekilde seyahat edemeyen tüm yolculara yol açar, bir örnek olur diye umut ediyorum. Eminim fiziksel durumu el vermeyip dünyanın birçok yerini gezmek, görmek isteyen çok kişi vardır dünyada." ifadelerini kullandı.

