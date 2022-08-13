YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Yurt dışı müteahhitlik sektörü 7 ayda yaklaşık 6 milyar dolarlık iş üstlendi

Yurt dışı müteahhitlik sektörü 7 ayda yaklaşık 6 milyar dolarlık iş üstlendi

13.08.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, yurt dışı müteahhitlik sektörü 1972'den bugüne kadar 459,6 milyar dolar değerinde 11 bin 293 projeye imza attı

DENİZ ÇİÇEK - Türk yurt dışı müteahhitlik sektörü, yılın 7 aylık döneminde yaklaşık 6 milyar dolarlık proje üstlendi.

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türk müteahhitlik sektörü, 1972'den bu yılın temmuz ayı sonuna kadar 131 ülkede 459,6 milyar dolar değerinde 11 bin 293 proje üstlendi.

Sektör, 2020'de hedef ülkelerde yaşanan ciddi siyasi istikrarsızlıklar, konjonktürel sorunlar ve Kovid-19 salgınının etkilerine rağmen 15,9 milyar dolar değerinde 354 iş almıştı.

Geçen yıl ise salgının dünya ekonomisinde yarattığı olumsuz etkinin azalmasına paralel olarak firmaların yurt dışında üstlendiği projelerin toplam bedeli 30,8 milyar dolara ulaştı. 2021'de ortalama proje bedeli, rekor seviyeye yaklaşarak 72 milyon doları buldu.

Sektörün bu yılın 7 aylık döneminde üstlendiği proje sayısı 156, toplam proje bedeli yaklaşık 5 milyar 935 milyon dolar oldu. Bu yıl içinde üstlenilen projelerin ortalama bedeli 38 milyon 44 bin dolar olarak gerçekleşti.

- Rusya ve Türkmenistan ilk iki sırada

Müteahhitlik firmalarınca 1972 yılından bugüne kadar yurt dışında üstlenilen projelerin ülkelere göre dağılımında, Rusya yüzde 20,8 ile ilk sırada yer alırken, ülkede bugüne kadar 95,4 milyar dolarlık proje üstlenildi.

Rusya'yı yüzde 10,9'luk payla Türkmenistan takip etti. Bu ülkede üstlenilen proje tutarı 50 milyar dolara yaklaştı. Irak yüzde 6,9'luk pay ve üstlenilen 31,7 milyar dolarlık projeyle üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri, Libya, Kazakistan ve Suudi Arabistan izledi.

Bugüne kadar en çok proje üstlenilen sektörlerin dağılımında, konut ve rezidans projeleri yüzde 13,7'lik payla ilk sırada yer aldı. Konut projelerinin bedeli 63 milyar doları buldu.

Konut projelerini, yüzde 13,3'lük pay ve 61 milyar 6 milyon dolarlık proje bedeliyle kara yolları, tünel ve köprüler takip etti.

Enerji sektörü yüzde 8,5'lik payla yurt dışında üstlenilen işlerde üçüncü sırada yer aldı. Bu sektörün bugüne kadar üstlendiği proje tutarı 39,1 milyar dolar oldu.

Müteahhitler, bugüne kadar yurt dışında 33,8 milyar dolarlık ticaret merkezi ve 30,2 milyar dolarlık havalimanı projesi üstlendi.​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Çağlayan'ı kabul ettiCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Çağlayan'ı kabul etti
Antalya'da banka şubesi müdürü rehin alındıAntalya'da banka şubesi müdürü rehin alındı
Karabük'te su içen kediyi rahatsız etmek istemeyen şoför otobüsü durdurarak beklediKarabük'te su içen kediyi rahatsız etmek istemeyen şoför otobüsü durdurarak bekledi
Anahtar Kelimeler:
Müteahhit Ticaret Bakanlığı

Ankara Namaz Vakitleri 13 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:15
Sabah
05:51
Öğle
12:59
İkindi
16:47
Akşam
19:56
Yatsı
21:25
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Böbrekleri bitiriyor! Ölümcül 10 hata

Böbrekleri bitiriyor! Ölümcül 10 hata

Durumu net göremeyecek kadar yakınsınız! Biraz geride durun

Durumu net göremeyecek kadar yakınsınız! Biraz geride durun

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

2906 yılından geldiğini söyledi! İnsanlığı uyardı

2906 yılından geldiğini söyledi! İnsanlığı uyardı

Bağırsakları bozuyor: Yediğiniz an pişman olursunuz

Bağırsakları bozuyor: Yediğiniz an pişman olursunuz

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.