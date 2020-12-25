"Yurt dışı uçuşlarda dijital sağlık pasaportu olacak" uyarısı

İSTANBUL (AA) - Enuygun Seyahat Analisti T​​​​​​​uğba Hacıbayramoğlu, yurt dışı uçuşlarında birçok ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve hastalıkla ilgili bilgilerin yer aldığı veriler olmadan giriş izni vermeyebileceğine belirtti.

Enuygun'dan yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Hacıbayramoğlu, yakın zamanda tıpkı diğer aşılardaki gibi birçok ülkenin Kovid-19 aşısı zorunluluğu isteyebileceğini ve sağlık bilgileri için dijital pasaport kontrolü yapılabileceğini kaydetti.

Söz alanda hava yolu firmalarından gelen talepler doğrultusunda çalışmaların hızlandığını kaydeden Hacıbayramoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hava yolu firmalarından gelen talep doğrultusunda bu konuda çalışmalar hızlandı. Kişilerin yurt dışı uçuşlarında pasaportlarının yanında sağlık bilgilerini gösteren dijital bir sağlık pasaportu daha olacak. ifadesini kullandı. Burada hastalık ile ilgili PCR testi, antikor testi ve aşı ile ilgili veriler yüklenecek ve sınır kapılarında bunun kontrolü yapılacak."