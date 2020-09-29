YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Yurt dışından bahis ve müstehcen içerikli yayın yapan 46 site erişime kapatıldı

Yurt dışından bahis ve müstehcen içerikli yayın yapan 46 site erişime kapatıldı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 29.09.2020 18:37 | Son Güncelleme

Yurt dışından bahis ve müstehcen içerikli yayın yapan 46 site erişime kapatıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca ABD ve Hollanda üzerinden yasa dışı bahis ve müstehcen içerikle Türkçe yayın yaptığı tespit edilen 46 web sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 10 Eylül ile 25 Eylül arasında yürütülen Açık Kaynak Araştırma (AKAR) faaliyetleri kapsamında, ABD ve Hollanda ülkeleri üzerinden Türkçe yayın yapan 8 müstehcen ve 38 yasa dışı bahis içerikli web sitesi tespit edildi.

Konu ile ilgili "5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun" 8'inci maddesi doğrultusunda, müstehcen içerik barındıran ve yasa dışı bahis (kumar oynanması için yer ve imkan sağlama) amacıyla kullanılan web sitelerinin erişiminin engellenmesi kararı verilmesi amacıyla rapor hazırlanarak BTK'ye bildirildi.

Raporlar sonucunda, söz konusu web sitelerine "idari tedbir kararı uygulanması ve erişimin engellenmesi" kararı verilmesi sağlanarak siteler erişime kapatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Üstsüz poz olay yarattı! Üstsüz poz olay yarattı!
Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka SeslendiBaşbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka Seslendi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Restoranda çıkan kavgada kan aktı; 1 ölü 1 yaralı
Restoranda çıkan kavgada kan aktı; 1 ölü 1 yaralı

Diyarbakır Namaz Vakitleri 29 Eylül Salı

İmsak
04:46
Sabah
06:06
Öğle
12:14
İkindi
15:35
Akşam
18:13
Yatsı
19:28
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, "Kobani soruşturması"nı değerlendirdi:
HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, "Kobani soruşturması"nı değerlendirdi:
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İzol’dan Kobani olaylarına ilişkin gözaltı değerlendirmesi
İzol’dan Kobani olaylarına ilişkin gözaltı değerlendirmesi
Kuyumcular Futbol Turnuvası Başlatı
Kuyumcular Futbol Turnuvası Başlatı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.