Yurt dışından bahis ve müstehcen içerikli yayın yapan 46 site erişime kapatıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca ABD ve Hollanda üzerinden yasa dışı bahis ve müstehcen içerikle Türkçe yayın yaptığı tespit edilen 46 web sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 10 Eylül ile 25 Eylül arasında yürütülen Açık Kaynak Araştırma (AKAR) faaliyetleri kapsamında, ABD ve Hollanda ülkeleri üzerinden Türkçe yayın yapan 8 müstehcen ve 38 yasa dışı bahis içerikli web sitesi tespit edildi.

Konu ile ilgili "5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun" 8'inci maddesi doğrultusunda, müstehcen içerik barındıran ve yasa dışı bahis (kumar oynanması için yer ve imkan sağlama) amacıyla kullanılan web sitelerinin erişiminin engellenmesi kararı verilmesi amacıyla rapor hazırlanarak BTK'ye bildirildi.

Raporlar sonucunda, söz konusu web sitelerine "idari tedbir kararı uygulanması ve erişimin engellenmesi" kararı verilmesi sağlanarak siteler erişime kapatıldı.

