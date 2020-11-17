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  4. Yurt dışından bile talep görüyor! Salatalık turşusunun pabucunu dama attı

Yurt dışından bile talep görüyor! Salatalık turşusunun pabucunu dama attı

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 17.11.2020 14:22 | Son Güncelleme:
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Yurt dışından bile talep görüyor! Salatalık turşusunun pabucunu dama attı

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte turşuya olan talep de artış gösterdi. Salatalık, biber, lahana turşularının pabucunu dama atan pancar turşusuna talep yağıyor.

Turşu üretimiyle tanınan Ankara'nın Çubuk ilçesinde üreticiler, talebi giderek artan pancar turşusu için çalışmalara başladı. Salatalık turşusu sezonunun bitmesinin ardından ilçede kasım ayında hasadına başlanan pancarlar için de turşu mesaisi yapılıyor.

TÜKETİMİ BALIK SEZONUYLA BİRLİKTE ARTTI

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Çubuk Turşucular ve Yaş Sebze Meyve Üretim Kooperatifi Başkanı Hasan Işık, turşu ürünlerine son dönemde artan bir talebin bulunduğunu söyledi. Pancar turşusunda tüketimin balık sezonuyla birlikte arttığını, geçen yıla göre kapasitelerini yaklaşık yüzde 30 artırmayı hedeflediklerini aktaran Işık, pancar turşusunun zahmetli bir kurulum sürecinin bulunduğunu anlattı.

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Probiyotik bir gıda olan pancar turşusunun vitamince zengin olduğunu ve sağlığa olan faydalarıyla bilindiğini aktaran Işık, kilogram fiyatı 18 ile 25 lira arasında satışa sunuluyor. İç piyasada özellikle sahil bandında yer alan kentlerden, dış piyasada ise Arap ülkeleri ile Almanya, Fransa ve İtalya'dan talep gördüğünü bildirdi.

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