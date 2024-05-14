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  4. Yurt dışından döndü! Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si İpek Erdem tarzıyla dikkat çekti

Yurt dışından döndü! Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si İpek Erdem tarzıyla dikkat çekti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
14.05.2024 14:23
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Hayat Bilgisi dizisinde Barbie Gamze karakterini canlandıran İpek Erdem gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Bir süre yurt dışında yaşayıp ülkeye dönen İpek Erdem'in son hali ve tarzı dikkat çekti.

Yurt dışından döndü! Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si İpek Erdem tarzıyla dikkat çekti

Gökçe Bahadır, Arif Erdem, Kerem Kupacı ve Perran Kutman gibi isimleri bir araya getiren Hayat Bilgisi dizisinde Barbie Gamze karakterini canlandıran İpek Erdem'in son haliyle sosyal medyada gündem oldu.

Bir süre Londra'da yaşayan Erdem ülkeye döndü. Snob Magazin'in haberine göre; İpek Erdem, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Kombiniyle dikkat çeken oyuncu, "Yazcı değilim. Kalın giyinmeyi seviyorum. Soğukçuyum" dedi.

Projelerinden de bahseden Erdem, "Belgesel dizi projem var. Biraz onunla yoğunum. Caz festivali yapma ihtimalim var. Bir dizi projem var beraber yazabileceğim yazar karşıma çıkmasını dua ediyorum" dedi.

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2018'den beri bir ayağı yurt dışında olan oyuncu Erdem, "Belgesel projem Avrupa'da geçiyor. Yurt dışında teklifler gelmişti onları değerlendirdim. Dışarı çıkmak güzeldi. Buraya uzaktan bakmak yaradı..." ifadelerini kullandı.

İpek Erdem'in son halini görenler "Yıllar onu da değiştirdi", "Ne güzel kadın ya", "Barbie de yaşlanmış" yorumlarında bulundu.

Vitrin


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