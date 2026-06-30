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Amber Heard ve Cara Delevingne öpüşme görüntüleri konuşulmuştu! Yıllar sonra itiraf

Yıllardır konuşulan Amber Heard–Cara Delevingne aşkı iddiaları sonunda doğrulandı. Cara Delevingne, Johnny Depp ile boşanma sürecinde Amber Heard ile romantik bir ilişki yaşadığını ilk kez itiraf ederken, "Johnny Depp kıskançlıktan deliye dönmüştü" sözleriyle dikkat çekti.

Amber Heard ve Cara Delevingne öpüşme görüntüleri konuşulmuştu! Yıllar sonra itiraf

Amber Heard’ün, Johnny Depp ile evli olduğu dönemde Cara Delevingne ile ilişki yaşadığı iddiaları uzun zaman gündemde kalmıştı. Hatta bu ilişkide Elon Musk'un da olduğu ve üçlü ilişki yaşandığı iddiaları vardı.

Depp, çekim için dışarıdayken Amber Heard'ün Elon Musk ve Cara Delevingne ile üçlü cinsel ilişki yaşadığını ve onları yakaladığını söyleyerek asansör kayıtlarını mahkemeye vermişti.

Amber Heard ve Cara Delevingne öpüşme görüntüleri konuşulmuştu! Yıllar sonra itiraf 1

"JOHNY DEPP DELİYE DÖNDÜ"

Cara Delevingne, sonunda Johnny Depp ile olaylı boşanma sürecinde Amber Heard ile romantik bir ilişki yaşadığını itiraf etti.

Amber Heard ve Cara Delevingne öpüşme görüntüleri konuşulmuştu! Yıllar sonra itiraf 2

Cara Delevingne, The Louis Theroux Podcast programında yaptığı açıklamada, Amber Heard'ın 2016 yılında Johnny Depp ile yaşadığı çalkantılı boşanma döneminde yollarının romantik anlamda kesiştiğini söyledi. Ünlü model, Karayip Korsanları yıldızının ise "kıskançlıktan deliye döndüğünü" ifade etti.

Amber Heard ve Cara Delevingne öpüşme görüntüleri konuşulmuştu! Yıllar sonra itiraf 3

Sözlerini sürdüren Delevingne "Uzun yıllar çok yakındık. Boşanma sürecini yaşarken evet, sanırım birbirimize duygusal olarak bağlandık" dedi.

Çok eşli ilişki (polyamory) konusunda ise net konuşan Delevingne, "Hayır, bunu yapamam" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Cara Delevingne Johnny Depp
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