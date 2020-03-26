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Yurt dışından gelen 138 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi

BOLU HABERLERİ  | 26.03.2020 18:37 | Son Güncelleme

Yurt dışından gelen 138 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi

Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen 138 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Bolu'da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.

Ukrayna, Kazakistan, Bulgaristan ve Moldova'dan İstanbul Havalimanı'na gelen ve burada sağlık kontrolünden geçirilen 138 kişi, polis eşliğinde 4 grup halinde otobüslerle Bolu'ya getirildi.

Burada ikinci kez sağlık kontrolünden geçirilen yolcular, önceden boşaltılan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Abant İzzet Baysal Üniversitesinin Gölköy Yerleşkesi'ndeki Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'nda kendileri için ayrılan odalara alındı.

Maske ve eldiven takarak koruyucu kıyafet giyen polis ekipleri, yurt çevresinde tedbir aldı.

Bu arada, yurtlarda kalan kişilerin yemek, meyve, çay ve kahve ile diğer bazı ihtiyaçları Türk Kızılay tarafından karşılanıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kente daha önce Yunanistan'dan 39, Kolombiya'dan 10, İsveç'ten 23 ve Fransa'dan 138 kişi getirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Covid-19 koronavirüs Yurtdışından gelen yolcular

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