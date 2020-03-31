YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Yurt dışından getirilen 206 kişi Bursa'da yurtlara yerleştirildi

Yurt dışından getirilen 206 kişi Bursa'da yurtlara yerleştirildi

BURSA HABERLERİ  | 31.03.2020 15:10 | Son Güncelleme

Yurt dışından getirilen 206 kişi Bursa'da yurtlara yerleştirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından Bursa'ya getirilen 206 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait iki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Sırbistan'dan 109, Belarus'tan 47, Katar'dan da 50 kişi, İstanbul'da Havalimanı'ndan alınarak polis eşliğinde otobüslerle Bursa'ya taşındı.

Bu kişilerden, Sırbistan ve Belarus'tan gelenler ekiplerin nezaretinde KYK Mehmed Zahid Kotku Erkek Öğrenci Yurdu'na götürüldü. Katar'dan gelenler ise KYK Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu'na giriş yaptı.

Polis ekipleri binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı, AFAD görevlileri de otobüsleri dezenfekte etti.

Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak kişilerin ihtiyaçları Bursa Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki görevli psikolog ve sosyologlar da destek sağlayacak.

Katar'dan dün getirilen 63 kişi ise Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlber Ortaylı'dan sağlık çalışanlarına destek İlber Ortaylı'dan sağlık çalışanlarına destek
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
Anahtar Kelimeler:
Karantina koronavirüs Öğrenci Yurdu yurt dışı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

GÜNCELLEME - Gaziantep'te seyahat kısıtlamasına uymayanlara para cezası

GÜNCELLEME - Gaziantep'te seyahat kısıtlamasına uymayanlara para cezası

Uşak’ta emniyet binası ve araçlar dezenfekte edildi

Uşak’ta emniyet binası ve araçlar dezenfekte edildi

Otobüs durağında ki dezenfektanları çaldılar

Otobüs durağında ki dezenfektanları çaldılar

Başkan Aydın destek için maaşını bağışladı

Başkan Aydın destek için maaşını bağışladı

Bursa Namaz Vakitleri 31 Mart Salı

İmsak
05:16
Sabah
06:42
Öğle
13:13
İkindi
16:46
Akşam
19:34
Yatsı
20:54

Bursa Nöbetçi Eczaneler31 Mart Salı

Beşevler Bulut Eczanesi
Nilufer
Emirsultan Eczanesi
Yildirim
Gökkuşağı Eczanesi
Nilufer
Günaydın Eczanesi
Osmangazi
Merve Eczanesi
Yildirim
Sultan Eczanesi
Nilufer
Yeni Hakan Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

14 yaşındaki Sevde’ye gözyaşlarıyla veda

14 yaşındaki Sevde’ye gözyaşlarıyla veda

Bursa’daki karantina kaldırıldı

Bursa’daki karantina kaldırıldı

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

Örnek Okul Müdürüne Gülsar’dan Takdir Ve Övgü Geldi

Örnek Okul Müdürüne Gülsar’dan Takdir Ve Övgü Geldi

Fiat 480 traktörleri yeni görünümüyle görücüye çıktı

Fiat 480 traktörleri yeni görünümüyle görücüye çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.