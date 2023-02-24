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Yurt dışından Hatay'a gelen gönüllüler pizza yapıp depremzedelere dağıtıyor

24.02.2023 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay'a yurt dışından gelen gönüllüler, oluşturdukları çadırlarda depremzedeler için pizza yapıyor.

Depremlerin en çok yıkıma yol açtığı illerden Hatay'da afetzedelerin yaralarının sarılması için yurt içi ve dışından gelen gönüllüler destek veriyor.

Deprem haberini aldıktan sonra bölgeye gelmeye karar veren İngiltere ve ABD'li iki bağımsız yardım kuruluşunun gönüllüleri, Hatay'ın 5 noktasında çadır mutfaklar oluşturdu.

Yabancı gönüllüler, çadırlarda depremzedelere sıcak yemeğin yanı sıra her gün binlerce pizza ikramında bulunuyor.

ABD'li Jennifer de Tapia, AA muhabirine, depremden sonra Türkiye'ye gelip yardım etme kararı aldığını söyledi.

Hemen organize olarak Hatay'a ulaştıklarını dile getiren Tapia, "Buradaki 5 kampta aktif çadırlarımız var. Günde sadece bu çadırda 2 bin 900 kişiye yemek veriliyor. Bunun 2 bin 300 adedini sıcak pizza oluşturuyor. En fazla kişi burada olduğu için en fazla üretim de burada. Sabah saatlerinde başlayıp 21.00'e kadar pizza dağıtıyoruz." diye konuştu.

Tapia, deprem bölgesinde tahmin ettiğinden fazla acı bir tabloyla karşılaştığını anlattı.

Hatay'da arama kurtarma ekiplerine ve kolluk kuvvetlerine de yardımcı olduklarını, yemek ikram ettiklerini aktaran Tapia, "Bu bizi çok mutlu ediyor. Onlara destek olmak bize mutluluk veriyor." dedi.

Depremzedelerle vücut diliyle iletişim kurduklarına değinen Tapia "Yani (Türkçe) konuşamıyorum. Ben onlara gülümsüyorum, onlar da bana gülümsüyor ve sadece 'Thank you' diyorlar." ifadesini kullandı.

"TÜRK HALKI ÇOK GÜÇLÜ"

İsveç'ten gelen Elias Karlsson ise ülkesinde kriz yönetimi üzerine itfaiyeci olarak görev yaptığını belirtti.

Deprem bölgesinde insanlara azami ölçüde yardımcı olmayı amaçladığını vurgulayan Karlsson, şunları kaydetti:

"Pizzaları Almanya'dan temin ediyoruz. Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden fırınları ve diğer tedarikleri karavanla getirttik. Burada iki bağımsız kuruluşun birleşimiyle bir sinerji oluşturduk. Türk halkı çok güçlü. Bu kadar büyük boyuttaki bir faciada bile burada çadırda yaşayıp halen gülebiliyorlar ve güçlü görünüyorlar. Her şeyin düzeleceğine dair umutlarım var."

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Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay pizza

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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