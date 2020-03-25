Yurt dışından mobil hastane ve sağlık kabini talepleri arttı

Öztürk, mobil sağık kabini ürünlerinin yanı sıra birleşimli sistemde tek veya çok katlı hastane binalarının üretim ve kurulumu için gerekli üretim planlamalarını da yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti:

Gelen taleplerin mobil ünitelerle beraber sahra hastanesi ve karantina hastaneleri özelinde olduğunu vurgulayan Öztürk, "Gelen taleplerde Almanya, İngiltere, Hollanda, Avusturya, Malta, Bulgaristan gibi Avrupa ülkeleri öne çıkıyor. Pakistan, Libya, İsrail, Kamerun, Endonezya, Nijerya, Güney Afrika ve Kuveyt talep gelen diğer ülkeler arasında." ifadelerini kullandı.

Karmod açıklamasında görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Taner Öztürk, koronavirüs salgını sonrası farklı ülkelerden özel hasta muayenesi ve karantina önlemleri için çok sayıda yapı talebi geldiğini ifade etti.

"Biri 21 metrekare diğeri 25 metrekare büyüklükteki standart hazır sağlık kabinlerimiz iki ayrı kullanım amacına yönelik planlarda hazırlandı. Bu ürünlerle konuldukları yerde temel ve benzeri uygulamalara gerek kalmadan hemen sağlık hizmet verilmeye başlanabiliyor. Biri muayene amaçlı olup özellikle hastanelerin acil servislerinde ayrı muayene ve ön tarama ihtiyacını karşılamak için düzenlendi.

İçinde doktor muayene odası ve ayrı bir hasta müşahade odası ile lavabolar yer alıyor. Diğer planda ise olası karantina önlemlerinde ortaya çıkacak yapı ihtiyacınının hızlı karşılanması hedeflendi. Tek ünitede ayrı girişli iki ayrı oda oluşturuldu. Odalarda yatak ve hazır mutfak evyesiyle, ayrı tuvalet ve duş ünitesi yer alıyor."

