Yurt genelinde "koronavirüs sessizliği"

Özellikle hafta sonları insanların akın ettiği meydanlar, İstiklal Caddesi ve Bağdat Caddesi gibi ünlü caddeler, Bostancı, Üsküdar, Bakırköy sahili gibi gezi alanları ve parklarda en sessiz pazar günü yaşanıyor.

İstanbul'un meydanlarında, cadde ve sokaklarında, sahillerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan uyarıları dikkate alan ve tedbirlere uyan vatandaşların dışarı çıkmaması sonrası büyük bir sessizlik hakim.

Ankara'da gündelik hayatın en kalabalık noktalarını oluşturan 4 meydandaki trafik akışı büyük ölçüde azaldı, vatandaşlar sokağa çıkmama uyarısına büyük ölçüde riayet etti.

Meydanlarda oluşturulan noktalarda, maskeli ve eldivenli polisler görev yaptı. Polisler, sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen özellikle 65 yaş üstü vatandaşları ikaz etti.

Başkent Ankara'da şehrin en yoğun noktaları olan Sıhhiye, Ulus, Kızılay ve Tandoğan meydanlarında sokağa çıkılmaması uyarıları karşılık buldu.

İZMİR (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurdun genelinde "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyuldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ise Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Bitez sahilleri ile Bodrum Belediye Meydanı, İskele Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ve Neyzen Tevfik Caddesi, Marmaris'te ise Atatürk Meydanı, Atatürk Caddesi, 19 Mayıs Gençlik Meydanı, Uzunyalı, Yat Limanı ve yürüyüş yolları boş kaldı. Uzunyalı, İçmeler ve halk plajlarında da kimsenin olmaması dikkati çekti.

Uşak'ta ise vatandaşların normal günde yoğunluk oluşturduğu İsmet Paşa Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi ve Ata Park bölgesi boş kaldı.

Aydın'da da kentin önemli işlek yerlerinden Atatürk Kent Meydanı, Adnan Menderes Bulvarı ve İstasyon Meydanı'nda sakinlik hakim. Şehrin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerinde de az sayıda kişinin dışarıda olduğu görüldü.

Manisa'da kentin ana noktaları Mimar Sinan Bulvarı ile Mustafa Kemal Paşa, 8 Eylül ve İzmir caddelerine çok az sayıda vatandaş ile sürücü çıktı.

İzmir'de kentin en işlek yerlerinden Konak Meydanı, Kordon ile sokaklarda çok az kişi bulunuyor.

Fethiye Kordon Boyu'ndaki yürüyüş ve bisiklet yollarında ise sakinlik hakim oldu.

Afyonkarahisar'da da Kent Meydanı, Bankalar Caddesi, Uzun Çarşı girişi ve belediye etrafının boş kaldı.

- Marmara'da meydanlar boş

Bursa'da binlerce kişinin uğrak noktası olan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı da kuşlara kaldı. Şehrin bir diğer önemli noktaları olan Tophane Saat Kulesi, Ulu Cami ve diğer tarihi mekanlar ise vatandaşların çağrıya sessizliğe büründü.

Balıkesir'de de Milli Kuvvetler ve Anafartalar Caddesi ile Ali Hikmet Paşa Meydanı'na sessizlik hakim oldu.

Kocaeli'nin simgelerinden tarihi Fevziye Camisi ve Kent Meydanı ile en işlek yaya güzergahını oluşturan "Yürüyüş Yolu" ve Fethiye Caddesi'nde sakinlik yaşanıyor.

- Trakya'da cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu azaldı

Edirne'de Selimiye Cami ve civarı, Saraçlar Caddesi, Kırklareli'nde Şevket Dingiloğlu Parkı, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Karagöz Parkı ile İstasyon Caddesi, Tekirdağ'da ise Köprübaşı, Cumhuriyet Meydanı, Bedesten Çarsısı'nın yanı sıra sahil dolgu alanında çok az sayıda kişi bulunuyor.